Butikssäljare 10%, Stadium Outlet Växjö
2025-12-15
Vill du jobba i ett team med engagerade kollegor, fyllt med energi? Ser du dig själv som driven, serviceinriktad och flexibel? Toppen, då kanske du är vår nästa stjärnspelare! Vi söker en butikssäljare till vårt lag.
Stadium Outlet vill göra sport och sportmode tillgängligt för alla. För att lyckas med vårt uppdrag måste alla våra medarbetare har roligt på jobbet och drivas av samma sak som oss: att aktivera världen - vad är din drivkraft? Läs mer om våra drivkrafter på vår karriärsida.
Vad innebär det att vara butikssäljare?
Våra kunder ska känna sig välkomna hos oss, de ska bli inbjudna till en kundupplevelse i hela butiken. En upplevelse som kännetecknas av service i världsklass. Som butikssäljare skapar du förutsättningar för våra kunder att hitta de produkter de söker. Detta innebära att du fyller på varor och ser till att butiken är inspirerande och attraktiv, välfylld med våra produkter. Du ser till att ge våra kunder bästa möjliga personliga service genom att hjälpa dem vid behov och ta emot dem i kassan.
Vem är du?
Vi tror att du delar vår inställning och övertygelse när det gäller att se varje utmaning som en möjlighet. Du trivs med att ha mycket ansvar och vill växa och utvecklas i rollen som butikssäljare. För att jobba på Stadium måste du ha fyllt 18 år. Butikserfarenhet är ett plus.
Vad erbjuder vi dig?
Läs mer om vårt lag på vår Karriärsida, på Instagram WorkatStadium eller på Linkedin.
Klicka på länken här för att komma till våra poddavsnitt och på 15 min få en inblick i hur det är att jobba på Stadium.
__ Varaktighet/arbetstid: Tjänsten är tillsvidare på 10% med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas.
Ansökan Som en del i rekryteringsprocessen kommer du att få en inbjudan till din e-mail till att besvara ett personlighetstest. Det tar ca 15 minuter att besvara testet. Vi kommunicerar mestadels genom mail så se till att hålla koll på din inkorg, håll även koll på skräpposten för säkerhets skull.
Eftersom vi alltid vill göra saker så enkelt som möjligt är det inte säkert att vi väntar till sista ansökningsdag innan vi går vidare i rekryteringsprocessen. Så vänta inte, sök redan nu.
Välkommen med din ansökan. Come join the movement!
Tycker du också att livet är roligare när det rör på sig?
Hos oss på Stadium jobbar lagspelare som brinner för försäljning, sport och sportmode. Energi, mod och laganda är några av de grundstenar som gjort att det lilla familjeföretaget från Norrköping blivit en av Nordens största sportkedjor. Men vi stannar inte där. Genom innovation och enkelhet fortsätter vi att utvecklas med nya koncept, fler produkter och varumärken på marknaden. Tävlingsandan och passionen genomsyrar allt vi gör och vår mission är att inspirera och ge fler människor möjlighet till ett aktivt liv.
Join the movement. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
