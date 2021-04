Butikssäljare - Willab Garden - Lokal Bemanning Sverige AB - Säljarjobb i Munkedal

Lokal Bemanning Sverige AB / Säljarjobb / Munkedal2021-04-15Vi växer så det knakar och behöver förstärkning inom försäljning i vår butik i Munkedal!Willab GardenWillab Garden är ett familjeföretag med stark tillväxt och gedigna rötter. Vi bedriver sedan mer än 30 år försäljning av uterum, växthus och uteplats med tillbehör till villaägare. Försäljningen sker dels genom e-handel till hela Norden och dels genom butiker/showrooms i Båstad, Bromma, Munkedal, Greve (Danmark) och Drammen (Norge). Huvudkontoret ligger i Båstad kommun.Willab Garden är ett entreprenörsdrivet företag som drivs av att ständigt utveckla och förbättra. Det erbjuder en arbetsplats med utrymme för stort engagemang och möjlighet till delaktighet och utveckling för våra medarbetare.Nu har vi precis tagit ännu ett stort steg genom att bygga ett helt nytt showroom i Båstad samt påbörjat byggnation av en ny butik i Drammen utanför Oslo. 2020 var ett ovanligt år som för vår del innebar rekordförsäljning och fortsatt stark trend kopplat till privatpersoners investeringar i hem och trädgård. Vi ser mycket ljust på framtiden och vill därför förstärka vårt försäljningsteam även i Munkedal.För mer information om oss, se www.willabgarden.se 2021-04-15Du kommer tillsammans med kollegor i ditt team att arbeta med fokus på butiksförsäljning av växthus/uterum. I det arbetet ingår det att möta kunderna för att genomföra behovsanalys, vägleda i valen av produkter samt tillbehör och hjälpa dem att ta första stegen i köp-processen. I mån av tid tar du även hand om inkommande kontakter via telefon, mail och förfrågningar från hemsidan.En viktig del i arbetet är att göra en bra behovsanalys för att tydliggöra kundens önskemål gällande användning samt förutsättningar för de aktuella produkterna. Därefter anpassas och presenteras olika modeller och valmöjligheter. I nästa led kommer dina kollegor att stötta med offertskapande, uppföljningar, orderregistrering och eventuella frågor som uppstår efter försäljningen.Målet är att genom god kundservice uppfylla alla de krav och förväntningar som kunden har i sitt köp. Vi ska finnas på plats före, under och efter kundens köp och ge god service i alla delar av köpprocessen. Som ny säljare kommer du att få mycket stöd både från kollegor och teamledare som finns till din hjälp under introduktionen och i det dagliga arbetet.Arbetstider är huvudsakligen måndag-fredag kl. 08.30-17.00, någon vardag i veckan till kl. 18.00 samt varannan lördag kl. 10.00-14.00.Din ProfilErfarenhet av försäljning och kundkontakt är ett krav. Det underlättar dessutom om du har viss praktisk förståelse och/eller intresse för hem och trädgård för att kunna relatera till våra kunder och produkter.Du behärskar det svenska språket väl i tal och skrift och god datorvana är en förutsättning för att klara av tjänsten.Som person är det viktigt att du är serviceinriktad och positiv samt kan planera och genomföra ditt arbete på ett strukturerat sätt. Kreativitet och en problemlösande förmåga underlättar, då din kund ibland har en vision om slutprodukten men behöver din hjälp för att hitta praktiska lösningar.AnställningDu blir anställd på heltid direkt hos Willab Garden AB. Vi rekryterar till både en tillsvidareanställning och ett föräldravikariat som bedöms vara minst ett år. Ange om du är öppen för den ena eller båda tjänsterna. Ange även när du har möjlighet att tillträda om det blir aktuellt. I din anställning omfattas du av kollektivavtal med Unionen.Lokal Bemanning och rekryteringskonsult Kristoffer Hall har helhetsansvar för rekryteringen. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Kristoffer på telefon 0430-71020. Din ansökan registrerar du senast 2021-04-30 via www.lokalbemanning.se Urval och intervjuer sker löpande och vi tar därför gärna emot din ansökan snarast möjligt.Sista dag att ansöka är 2021-04-30Lokal Bemanning Sverige ABSälebyvägen 445591 MUNKEDAL5692839