Butikssäljare - vikariat - Älmhult
Är du ett serviceproffs som vill vara med och bidra till fantastiska kundupplevelser? I #teamlidl hjälper vi varandra att lyckas. Och vi växer tillsammans. Nu söker vi en engagerad butikssäljare till vårt team!
Din roll
Som butikssäljare på Lidl har du en nyckelroll! Du är ansiktet utåt mot våra kunder och för dig är kunden alltid nummer ett. Du brinner helt enkelt för att ge bra service varje dag. I rollen som butikssäljare får du arbeta varierat med alla olika arbetsuppgifter som är en del av den dagliga butiksdriften.
Detta innefattar uppgifter som:
• Packa upp alla varor och se till att hyllorna är välfyllda
• Säkerställa färskhet och slutdatum på varor
• Hålla rent och fräscht i butiken
• Betjäna kunder i kassan
• Och självklart bidrar du, tillsammans med dina kollegor, med det lilla extra för att ge våra kunder den bästa butiksupplevelsen!
Vi söker dig som vill vara en del av ett team som arbetar tillsammans och vill framåt. Du har förmågan att identifiera arbetsuppgifter som behöver göras och du drivs av att arbeta resultatorienterat och bidra till butikens framgång.
• Vi ser det som positivt om du har erfarenhet av att arbeta inom en serviceorienterad bransch
• Du är flexibel med arbetstiderna och har en positiv inställning till förändringar
• Du har fyllt 16 år och behärskar svenska flytande i både tal och skrift.
Vi erbjuder
Mellan 16-18 år
Det här kanske blir ditt första jobb eller så kanske du har extra-/sommarjobbat tidigare, vilket som, så söker vi dig som helt enkelt vill lära dig butiksarbetet. Du vill lära dig grunderna, du vill bidra, du vill tjäna dina egna pengar och få in en fot på arbetsmarknaden. Du får ditt första jobb inom en stor internationell koncern, där möjligheterna är oändliga om du senare vill fortsätta din resa hos oss även efter att du har fyllt 18 år.
Du kommer att få en gedigen inblick i hur butiksarbetet hos oss på Lidl ser ut. Vi kommer självklart att anpassa introduktion, arbetstider och arbetsuppgifter utifrån vår policy för ungdomsarbete samt de lagar och regler som gäller för din ålder då du rent praktiskt inte får utföra samtliga arbetsuppgifter som finns i butik.
Tjänsten är till en början en allmän visstidsanställning om 10 timmar i veckan. Då butiken är öppen alla veckans dagar kommer arbetet att ske enligt schema där tidiga morgonpass, dagspass, kvällspass och helgpass ingår.
Över 18 år
För dig som är över 18 år är tjänsten ett vikariat med start enligt överenskommelse på 10 timmar i veckan till och med 31 augusti 2027. Då butiken är öppen alla veckans dagar kommer arbetet att ske enligt schema där tidiga morgonpass, dagspass, kvällspass och helgpass ingår.
Oavsett ålder så får du arbeta i en miljö som karaktäriseras av våra värdeord: prestation, respekt, tillit, jordnära attityd och gemenskap. Eftersom vi växer, kan du växa. Snabbt. Inom din roll, eller mot en annan. På samma plats, eller någon annanstans. Inom butik, lager, kontor. Lokalt, nationellt eller globalt. Vi stöttar dig på din resa mot mer ansvar och nya utmaningar. Du blir en del av ett stort team där alla kavlar upp ärmarna och hjälps åt. Du får allt från friskvårdsbidrag, föräldrapenningtillägg och medarbetarrabatt i våra butiker till kostnadsfri rådgivning av psykolog, jurist och ekonom samt mängder av erbjudanden via vår förmånsportal. Självklart omfattas du också av kollektivavtal och tjänstepension.
Rekryteringen sker med löpande urval, varför vi gärna ser att du skickar din ansökan snarast. Vår rekryteringsprocess består av tester, telefonintervju, personlig intervju och digital referenstagning. Hör av dig till oss om du har ett särskilt behov av anpassning när det kommer till urvalstesterna.
Har du frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta rekryteringsteamet på mail: jobb@lidl.se
Om Lidl
Vi är ett svenskt bolag i en stor, internationell familj. Med mer än 5 000 medarbetare över hela landet, försvinner du aldrig i mängden. Istället är du med och gör vår fantastiska resa möjlig. Övertygade om att god och hållbar mat, av hög kvalitet, inte ska behöva kosta skjortan, utmanar vi den svenska livsmedelsbranschen. Ta chansen att arbeta för en arbetsgivare som är certifierad som Top Employer och dessutom utsedd till Karriärföretag!
