Butikssäljare - Täby Viggbyholm
Lidl Sverige Kommanditbolag / Butikssäljarjobb / Täby Visa alla butikssäljarjobb i Täby
2026-07-29
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Jobbpitch
Är du ett serviceproffs som vill vara med och bidra till fantastiska kundupplevelser? I #teamlidl hjälper vi varandra att lyckas. Och vi växer tillsammans. Nu söker vi en engagerad butikssäljare som vill rocka 30 timmar i veckan med oss!
Din roll
Som butikssäljare på Lidl har du en nyckelroll! Du är ansiktet utåt mot våra kunder och för dig är kunden alltid nummer ett. Du brinner helt enkelt för att ge bra service varje dag. I rollen som butikssäljare får du arbeta varierat med alla olika arbetsuppgifter som är en del av den dagliga butiksdriften.
Detta innefattar uppgifter som:
• Packa upp alla varor och se till att hyllorna är välfyllda
• Säkerställa färskhet och slutdatum på varor
• Hålla rent och fräscht i butiken
• Betjäna kunder i kassan
• Och självklart bidrar du, tillsammans med dina kollegor, med det lilla extra för att ge våra kunder den bästa butiksupplevelsen!Publiceringsdatum2026-07-29Profil
Vi söker dig som vill vara en del av ett team som arbetar tillsammans och vill framåt. Du har förmågan att identifiera arbetsuppgifter som behöver göras och du drivs av att arbeta resultatorienterat och bidra till butikens framgång.
• Vi ser det som positivt om du har erfarenhet av att arbeta inom en serviceorienterad bransch
• Du är flexibel med arbetstiderna och har en positiv inställning till förändringar
• Du behärskar svenska flytande i både tal och skrift
• Baserat på arbetsuppgifternas karaktär och Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2023:2, kap. 8 och bilaga 2) behöver du ha fyllt 18 år
Vi erbjuder
Du får arbeta i en miljö som karaktäriseras av våra värdeord: prestation, respekt, tillit, jordnära attityd och gemenskap. Eftersom vi växer, kan du växa. Snabbt. Inom din roll, eller mot en annan. På samma plats, eller någon annanstans. Inom butik, lager, kontor. Lokalt, nationellt eller globalt. Vi stöttar dig på din resa mot mer ansvar och nya utmaningar. Du blir en del av ett stort team där alla kavlar upp ärmarna och hjälps åt. Du får allt från friskvårdsbidrag, föräldrapenningtillägg och medarbetarrabatt i våra butiker till kostnadsfri rådgivning av psykolog, jurist och ekonom samt mängder av erbjudanden via vår förmånsportal. Självklart omfattas du också av kollektivavtal och tjänstepension.
Vill du vara med på vår resa?
Om svaret är JA, då söker du tjänsten så här:
• Klicka på "Ansök"
• Fyll i formuläret
• Bifoga CV
Rekryteringen sker med löpande urval, varför vi gärna ser att du skickar din ansökan snarast. Vår rekryteringsprocess består av tester, telefonintervju, personlig intervju och digital referenstagning. Hör av dig till oss om du har ett särskilt behov av anpassning när det kommer till urvalstesterna.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 30 timmar i veckan. Då butiken är öppen alla veckans dagar kommer arbetet att ske enligt schema där tidiga morgonpass, dagspass, kvällspass och helgpass ingår.
Har du frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta rekryteringsteamet på mail: jobb@lidl.se
.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Lidl
På Lidl händer det grejer precis hela tiden. Mellan doften av krispiga croissanter och ljudet av veckans kampanj som rullar ut i hyllorna finns en energi som smittar av sig. Vårt hemliga recept? Team Lidl – alla vi som hjälps åt för att allt ska klaffa. Hela vägen från lagergolven till butikshyllorna och kontoren. För oss är det lika självklart att vi levererar högsta kvalitet till branschens bästa pris som att ge dig ett tryggt jobb med schyssta förmåner och utrymme att utvecklas. Att vi är certifierade Top Employer och Karriärföretag är kvittot på att vi menar allvar. Ett jobb som lönar sig helt enkelt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lidl Sverige Kommanditbolag
Grindstuguvägen (visa karta
)
183 34 TÄBY Arbetsplats
Lidl Rosersberg Jobbnummer
10015328