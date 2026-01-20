Butikssäljare - Sommarvikarie Flügger Färg Piteå
Flügger Färg i Piteå söker en serviceinriktad och engagerad säljare som vill bli en del av vårt team i sommar. Hos oss möter du både proffkunder och hemmafixare som värdesätter kvalitet, kunskap och personlig service.
Vi söker nu en sommarvikarie till sommaren!Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Ge rådgivning och service till kunder i butik
Blanda färg och hjälpa till med att hitta rätt produkter
Följa upp kundbeställningar och hantera kassaarbete
Hålla ordning och skapa en inspirerande butiksmiljö
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av försäljning, gärna inom färg, bygg, inredning eller liknande
Är utåtriktad, ansvarsfull och trivs med kundkontakt
Har ett öga för färg, form och detaljer
Är praktiskt lagd och inte rädd för att ta i
Vi erbjuder:
Ett omväxlande arbete i en trivsam miljö
Möjlighet att utveckla din kunskap inom färg, tapet och andra ytskikt
Ett stabilt företag med starkt varumärke och god stämning
Tjänsten gäller från mitten/slutet april fram till augusti till att börja med. Därefter får vi göra en ny bedömning. Möjlighet till förlängning kan uppstå. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Skicka in din ansökan via mail eller besök i butik
E-post: info@fluggerpitea.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarvikarie butikssäljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Golv & Färghuset i Piteå AB
(org.nr 559359-2131)
Hammarvägen 28 (visa karta
)
943 36 ÖJEBYN Jobbnummer
9694331