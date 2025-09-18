Butikssäljare - Österbergs Industrihandel AB
2025-09-18
Är du serviceinriktad, gillar personlig försäljning och vill arbeta i ett härligt team med ett av marknadens bredaste sortiment inom personligt skydd? Då kan du vara den vi söker till vår skyddsavdelning i Karlstad!Publiceringsdatum2025-09-18Om tjänsten
Som butikssäljare på skyddsavdelningen blir du en av två medarbetare som ansvarar för försäljning av kläder, skyddsskor, handskar och fallskydd. Här är 95 % av försäljningen personlig, därför är din förmåga att skapa relationer, ge service i toppklass och förstå kundens behov avgörande.
I rollen ingår att:
Ge service och rådgivning till kunder
Ansvara för försäljning, orderhantering och även rotera till kassan
Sköta påfyllning, exponering och sortimentsförändringar över året
Delta i arbetsgruppen "Skydd" tillsammans med innesälj, utesälj och inköp
Bidra till merförsäljning och långsiktiga kundrelationer
Du får en grundlig introduktion och handledning av erfarna kollegor. Det tar tid att lära sig vårt breda sortiment och bli trygg i det, så vi söker en person som vill utvecklas långsiktigt i rollen.
Om dig
Du är en serviceinriktad och social person som alltid sätter kunden i fokus. Du har lätt för att skapa relationer och är nyfiken på att förstå kundens behov för att kunna ge bästa möjliga lösning. Med ditt ordningssinne och struktur trivs du i en miljö med stort informationsflöde och många olika artiklar, där du ser till att hålla butiken välorganiserad och tillgänglig.
Du har också uthållighet och tålamod nog att lära dig ett brett sortiment över tid och ser det som en spännande möjlighet att utvecklas långsiktigt. Som lagspelare bidrar du till en positiv stämning och ett gott samarbete med dina kollegor. Samtidigt är du affärsmässig och ser gärna möjligheter till merförsäljning som skapar värde både för kunden och för företaget.
Vi ser att du har:
Erfarenhet från butik, service eller personlig försäljning
Intresse eller kunskap om personligt skydd (kläder, skor, handskar, fallskydd)
God systemvana (kassa-/affärssystem)
God kommunikativ förmåga
Meriterande:
Erfarenhet från skydds-/arbetskläder, bygg, järnhandel eller industrihandel
Vi erbjuder:
Hos oss på Österbergs Industrihandel får du möjligheten att arbeta i en stabil och väletablerad verksamhet där laganda, trivsel och utveckling står i centrum. Du blir en del av ett engagerat team som stöttar varandra och där samarbetet är en självklarhet. Vi erbjuder en trygg anställning på heltid med arbetstider måndag till fredag, utan kvälls- eller helgarbete, samt konkurrenskraftig lön baserat på erfarenhet. Som anställd omfattas du av kollektivavtal och vi har även ett generöst friskvårdsbidrag. Om företaget
Österbergs har funnits sedan 1905 och är idag en etablerad industripartner i Värmland, norra Dalsland och Örebroregionen. Vår verksamhet bygger på att finnas nära våra kunder och kunna erbjuda både produkter, tjänster och service från samma företag. Hos oss finns ett brett sortiment inom bland annat svets, kompressor, ytbearbetning, monteringsmaskiner, skärande bearbetning, hydraulik, transmission, städutrustning, förnödenheter samt personligt och tekniskt arbetsskydd. Vi har även egna resurser för logistik, service och produktion, vilket gör att vi kan anpassa lösningar efter kundernas behov. Våra kunder är främst företag inom process-, verkstads- och byggindustrin. Genom specialistkunskap och lång erfarenhet bidrar vi till att skapa effektiva och hållbara lösningar i våra kunders vardag.
Om rekryteringsprocessen
I den här rekryteringen samarbetar vi med Tacting där alla rekryteringskonsulter är certifierade enligt DNVs standard samt arbetar med fördomsfri rekrytering.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Ulf Holmgren på telefon 076-307 10 29 eller mail, ulf.holmgren@tacting.com
.
