Butikssäljare - Nyetablering Västerås
Clas Ohlson AB / Butikssäljarjobb / Västerås Visa alla butikssäljarjobb i Västerås
2026-02-03
Ända sedan starten för mer än 100 år sedan har vi på Clas Ohlson haft en stark företagskultur som präglas av en vilja att göra kunden nöjd. Vi är lagspelare som bryr oss om varandra, våra kunder och resultatet av det vi gör, och vi har ett uttalat mål om att vara ledande inom hållbarhet. Om du delar vår ambition att hela tiden åstadkomma mer kan vi erbjuda dig fantastiska möjligheter att växa både personligen och professionellt. Vi tror på dig.
Kom och väx med oss!
Vi tror att du som söker denna tjänst brinner för mötet med våra kunder och drivs av att få arbeta med försäljning. Som person ser vi också att du har lätt för att ta initiativ samt motiveras av att slutföra uppgifter och leverera resultat. För att trivas hos oss ser vi det som viktigt att du är en teamspelare som vill ha nära samarbete med dina kollegor i det dagliga arbetet. Du trivs i en snabbrörlig bransch där utveckling och förändring är en naturlig del av vår vardag. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt att vi ser att du uppfyller nedan krav;
Är nyfiken och löser problem som uppkommer längs vägen.
Har stort intresse för våra produkter.
Har avslutad gymnasieutbildning (meriterande med försäljnings och serviceprogrammet fd Handel- och administration eller liknande utbildning).
Har några års erfarenhet inom detaljhandeln.
Har goda språkkunskaper i svenska och engelska.
Är minst 18 år gammal.
Din roll som butikssäljare:
Som butikssäljare är ditt uppdrag att ge en fantastisk kundupplevelse. Du hjälper våra kunder att hitta de bästa produkterna och lösningarna för deras behov. Mer specifikt arbetar du med att;
Välkomna och assistera kunder på ett proaktivt och vänligt sätt.
Hjälpa kunder att hitta rätt produkter och ge produktkunskap.
Arbeta i kassa och stödja varuflödet genom påfyllning och varuhantering.
Bidra till att utveckla kundmötet och butiksrutiner.
Samarbeta med kollegorna och bidra till en stark lagkänsla.
Välkommen hem
En spännande möjlighet att vara med från starten av vår nya butik och bidra till ett vinnande team. Clas Ohlson erbjuder en inkluderande och uppmuntrande arbetsmiljö där alla förväntas ta initiativ och våga prova nya saker. Ditt driv och din lust att utveckla Clas Ohlson tillsammans med oss är det som får oss att ligga steget före. Vi tror på mångfald och att våra medarbetares olika bakgrunder, personligheter, erfarenheter och kompetenser är viktiga för vår framgång.
Tjänsterna är på deltid mellan 7.84% och 70,59%. Förutom möjligheten att växa med oss så erbjuder vi också marknadsmässig lön, personalrabatt, rörlig ersättning, friskvårdsbidrag och kollektivavtal.
Bli en del av oss!
Tillsammans med dig vill vi förenkla vardagen för alla våra kunder! Ansök redan idag - dock inte senare än 2026-02-23! Rekryteringsprocessen är igång och vi genomför intervjuer och urval löpande. Som en del av vår rekryteringsprocess använder vi digital referenstagning på slutkandidaten.
Om du har ytterligare frågor kopplat till tjänsten ber vi dig kontakta rekryterare elias.kvist@clasohlson.se
Hur det är att jobba hos oss? Klicka på följande länk och ta del av våra medarbetares berättelser.
