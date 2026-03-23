Butikssäljare - Nordsjö Idé & design
2026-03-23
Är du en käck och trevlig person med erfarenhet av butikssälj eller service? Välkommen till vår värld av färg, tapeter och golv!
Som säljare hjälper du våra kunder som består av både proffs och konsumenter och bistår med kunskap och rådgivning om färg, tapeter och golv. Du sköter också påfyllnad av varor och ser till att våra produkter exponeras på bästa sätt. Även städning och att hålla ordning och reda i butiken hör vardagen till. Har du erfarenhet från färgfackhandel är det ett plus men inget måste! Vi lär dig efter hand. Utbildningar och kurser erbjuds utifrån behov.
Vi är i behov av en person som kan jobba extra varje vecka, inkl. helgarbete, hoppa in vid behov samt jobba 100% i sommar! Chans till mer tider framöver finns.
Allmän god datorvana är ett krav, likaså att du kommunicerar väl på svenska både muntligt och skriftligt. Körkort och truckkort är ett plus men inget krav.
Som person är du social och trivs med att jobba i en säljande roll. Det är viktigt att du är prestigelös, samarbetsvillig och gärna hjälper till där det behövs.
Vi är ett litet gäng här uppe på Ingarvet som hjälps åt att få färghjulet att snurra, vill du vara med?
Vi rekryterar löpande så ansök snarast!
CV skickas till:butiken@bergsdesign.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
E-post: butiken@bergsdesign.se Arbetsgivare Bergs Design AB
(org.nr 559240-2969)
Västermalmsvägen 2 (visa karta
)
791 77 FALUN Jobbnummer
9814052