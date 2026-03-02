Butikssäljare - Hembryggning
Brinner du för hembryggning av vin, öl och cider - och gillar att möta kunder i butik? Nu söker vi en kunnig och serviceinriktad butikssäljare som kan arbeta en fast dag i veckan kl. 10-18 och med möjlighet till mer.Publiceringsdatum2026-03-02Om tjänsten
Du arbetar i vår specialbutik för hembryggning där vi säljer råvaror, jäst, utrustning och tillbehör för vin-, öl-, mjöd- och cidertillverkning. Rollen innebär både rådgivning och aktiv försäljning till nybörjare och erfarna bryggare.
Arbetstiden är 10-18 en dag per vecka (fast dag enligt överenskommelse) med start den 1 maj.Dina arbetsuppgifter
Ge kvalificerad rådgivning inom hembryggning
Aktiv försäljning och merförsäljning
Kassahantering
Varupåfyllnad och exponering
Bidra till en inspirerande butiksmiljö
Vi söker dig som:
Har goda kunskaper inom hembryggning (vin, öl, mjöd och cider)
Är serviceinriktad och trivs med kundkontakt
Tycker om att sälja och skapa affärer
Gärna har tidigare erfarenhet av butiksarbete
Är självgående och ansvarstagande
Vi erbjuder
En rolig och social arbetsplats
Möjlighet att arbeta med ett stort eget intresse
Kunniga och engagerade kunder
En deltidstjänst som passar dig som studerar, driver eget eller vill kombinera med annan sysselsättning
Låter det intressant?
Skicka din ansökan och berätta om din erfarenhet av hembryggning och försäljning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
