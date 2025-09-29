Butikssäljare - Blomsterlandet, Uppsala
2025-09-29
Nu söker vi dig som vill jobba extra som butikssäljare ute hos vår fantastiska kund Blomsterlandet i Uppsala. Du kommer att vara anställd av oss på Retail Knowledge men jobba på Blomsterlandets butik i Gränby och Rosendal. Här erbjuder vi en stor flexibilitet då du själv lägger upp tillgänglighet som passar din vardag enkelt via vår app. Allt för att detta skall passa dina och våra kunders behov.
Du är en person som brinner för att möta människor och att tillgodose kundernas behov. Som en del av vårt team kommer du att ha varierande arbetsuppgifter, såsom kassaarbete, försäljning och varuplock. Oavsett uppgift kommer fokus alltid vara på att ge våra kunder en fantastisk service. Du trivs med flexibla arbetsuppgifter och ser det som en möjlighet till utveckling.
Att arbeta som poolare hos oss på Retail Knowledge innebär att du både är en ambassadör för oss samt för kunden som du är ute på uppdrag hos. För att du skall trivas i denna roll så är det viktigt att du är en positiv och serviceminded person som har lätt för att kommunicera med andra människor och att du tycker om att ingen dag är den andra lik på jobbet.
Förutsättningar för att bli poolare hos oss
Vi har KRAV på att du har en annan huvudsaklig sysselsättning minst 1 år framåt (ex universitetsstudier eller annat deltidsarbete)
Du kan arbeta butikstider, dvs både dagar, kvällar och helger
Du har möjlighet att arbeta minst 2 vardagar i veckan samt 1 helgdag.
Är flexibel och kan hoppa in med kort varsel
Om dig
Du är ansvarsfull som person
Du har lätt för att kommunicera och samarbeta med andra
Du tycker om att överträffa kundernas förväntningar och drivs av det personliga mötet
Du trivs i en säljande roll
Du talar och skriver flytande svenska
Info om tjänsten Anställningsform: Behovsanställning, tillsvidare Arbetstider: Butikstider varierade (vardagar, helg, dag och kväll) Lön: Timlön enligt kollektivavtal
I den här rekryteringsprocessen samarbetar Blomsterlandet med Retail Knowledge Bemanning. I denna process kommer du att genomgå urval, tester, bakgrundskontroller samt referenstagning. Intervjuer sker löpande.
Vi tar endast emot ansökningar via vår rekryteringsplattform. På grund av GDPR kan vi tyvärr inte hantera ansökningar via e-post, så vänligen skicka in din ansökan via detta formulär.
Vi ser fram emot att ha dig i vårat team. Välkommen med din ansökan!
MER OM BLOMSTERLANDET Läs mer om oss här
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett deltidsjobb.
Retail Knowledge Sweden AB (org.nr 556636-0367)
Retail Knowledge
Kontakt: Sanna sanna@retailknowledge.se
9531678