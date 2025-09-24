Butikspersonal till vår Secondhandbutik i Angereds Galleria
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Bistånd och Entr / Butikssäljarjobb / Göteborg
2025-09-24
Göteborgs Stadsmission är en idéburen, ickevinstdrivande organisation som arbetar för att stödja människor som lever i utsatta livssituationer. Tillsammans vill vi skapa ett Göteborg där alla är inkluderade. En stad där vi möter människan, inte problemet.
OM OSS
Stadsmissionens Second hand är en del av Göteborgs Stadsmission och drivs som ett socialt företag.
Här är du med och skapar det viktigaste av allt för personer utan egen försörjning - möjligheten att komma in på arbetsmarknaden. Att verka för en inkluderande arbetsintegration ligger i vårt huvuduppdrag och i alla våra butiker erbjuds arbetslivstjänster genom arbetsträning, praktik och anpassade anställningar.
Samtidigt inspirerar vi fler till cirkulär konsumtion och genom de gåvor vi får in kan vi erbjuda ett brett utbud av kläder och prylar. Tack vare vår Second hand-verksamhet har vi också möjlighet att förse människor i hemlöshet och fattigdom med kläder efter deras behov. Det finns inget vinstuttag inom Stadsmissionens Second hand. Allt eventuellt överskott stannar inom verksamheten för att göra mer för fler.
I Göteborg har vi idag sex Second hand-butiker samt en e-handelsenhet, vår
insamlingscentral, en butik i Alingsås och en butik i Borås.
Läs mer om oss här https://www.stadsmissionen.org/second-hand/
OM TJÄNSTEN
Som butiksbiträde är du en del av det dagliga arbetet i butiken med uppgifter som kundservice, kassatjänst, varupåfyllnad och gåvosortering. Som butiksbiträde samarbetar du med enhetschef, arbetsledare och kollegor. Att arbeta i vår butik i Angered kräver ett högt tempo och tunga lyft då vi säljer kläder och prylar på kilopris. Ett mycket populärt inslag som kräver hög påfyllnadsgrad. Man står, går och lyfter mycket under dagen.
VEM ÄR DU?
Du älskar second hand och det smarta med att återanvända samt återbruka. Vi ser gärna att du arbetat i butik innan. Du är stark och tycker om ett högt tempo, där du alltid levererar med ett leende till kund och kollegor.
Vi söker dig som har ett intresse för människor, dess olikheter och andra kulturer. Du har en positiv inställning och att samarbeta med andra är en självklarhet för dig.
Vi utgår ifrån att du som söker jobb hos oss delar vår syn att alla människor har rätt till en plats i vår stad, ett eget hem och en röst. Läs mer om vår värdegrund här https://www.stadsmissionen.org/om-oss/.
PRAKTISK INFORMATION
Vi söker en person som initialt arbetar vardagar 50%. Tjänsten innefattar både dagtid och kvällstid, men vid behov kan även helgarbete förekomma. Det är en tillsvidareanställning med provanställning 6 månader.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen 1 november, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
För frågor om tjänsterna:
kontakta arbetsledare Jessica Bohm på mailadress: jessica.bohm@stadsmissionen.org
Vi ser mångfald som en styrka och ser fram emot sökande med olika bakgrunder, intressen och erfarenheter.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om Göteborgs Stadsmission?
Hemsida: https://www.stadsmissionen.org/
Facebook: http://www.facebook.com/GbgStadsmission/
Linkedin: https://se.linkedin.com/company/g-teborgs-stadsmission
Instagram: https://www.instagram.com/gbgstadsmission/ https://www.instagram.com/stadsmissionenssecondhand_gbg/ https://www.instagram.com/restaurangsvinn/
Vill du stödja Göteborgs stadsmissions arbete? https://www.stadsmissionen.org/ge-stod/.
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
