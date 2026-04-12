Butikspersonal sökes till Six Seven 24/7
2026-04-12
Vill du vara med från början och bygga upp något nytt? Vi startar en modern servicebutik med öppet 24/7 och söker nu drivna, positiva och serviceinriktade medarbetare som vill vara med på resan!
Hos oss möter du kunder i alla tider på dygnet och erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster - från tobak och receptfria läkemedel till livsmedel, drycker, kaffe och färska varor. Vi kommer även vara paketombud och erbjuda tjänster inom spel.
Om rollen
Som butikssäljare är du butikens ansikte utåt. Du ger förstklassig service, skapar en välkomnande atmosfär och ser till att butiken alltid är i toppskick.
Ge kunder en positiv och snabb service
Arbeta i kassan och hantera betalningar
Fylla på varor och hålla ordning i butiken
Hantera paket och ombudstjänster
Bidra till en trygg och trivsam miljö, oavsett tid på dygnet
Vem är du?
Du är en energisk och pålitlig person som gillar att arbeta med människor. Du tar ansvar, är lösningsorienterad och trivs i ett varierande tempo.
Vi söker dig som:
Har ett starkt servicetänk
Är flexibel och kan arbeta kvällar, nätter och helger
Är noggrann och ansvarstagande
Har erfarenhet från butik (meriterande men inget krav)
Kan kommunicera på svenska
Vi erbjuder dig:
Chansen att vara med och forma en helt ny butik
Ett spännande och varierande arbete
Möjlighet att utvecklas och ta ansvar
Ett härligt team och en arbetsplats där ingen dag är den andra lik
Ansök redan idag och bli en del av vårt team!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: info@sixsevenab.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Next order 24/7 AB
(org.nr 559572-7081)
Hamngatan 8B (visa karta
)
572 30 OSKARSHAMN Kontakt
Majd Majbour info@sixsevenab.se 0760213169 Jobbnummer
