Butikspersonal för Kött och Delikatesser
Limhamns Kött & Vilt AB / Butikssäljarjobb / Malmö
2025-11-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Limhamns Kött och Vilt är en butik och restaurang med fokus på goda råvaror av hög kvalitet. Limhamns kött & vilt startade 2011 med visionen om förmedla matglädje genom hög kvalitet och kunskap. I vårt sortiment jobbar vi till stor del med lokala och egentillverkade råvaror men även import av högkvalitativa produkter på både kött och delikatessavdelningen.
Vi söker dig som brinner för mat med hög kvalitet. Du ska ha lätt för att prata med gäster och trivas i en social miljö. Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
• Hantera kött- och delikatessprodukter.
• Ge kunderna råd och vägledning om råvaror och tillagning.
• Förädla, stycka, och fylla på produkter.
• Hantera dagliga städ och hygienrutiner
• Ansvar för att beställa hem delikatessvaror samt fylla på dessa i hyllor och kyldiskKvalifikationer
• Erfarenhet av arbete inom livsmedelsbranschen är en fördel.
• Kunskap om köttprodukter och delikatesser.
• Serviceinriktad och noggrann. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: jobb@limhamnskottovilt.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikspersonal". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Limhamns Kött & Vilt AB
(org.nr 556413-7759)
Strandgatan 17
)
216 12 LIMHAMN
Limhamns kött och vilt Jobbnummer
9603417