Butikspersonal för extrajobb i Malmö
Social attitude AB / Butikssäljarjobb / Malmö
2026-03-05
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Social attitude AB i Malmö
, Lund
, Helsingborg
, Halmstad
, Växjö
eller i hela Sverige
Vill du ha ett extrajobb där du får träffa människor, hålla tempot uppe och vara mitt i händelsernas centrum? Jobbhuset söker nu en glad och serviceinriktad person som vill hoppa in extra i vår kunds butik i Malmö.
Här hjälper du kunder, fyller på varor, står i kassan och ser till att butiken känns välkomnande och välfylld. Med andra ord - du är en viktig del av att allt flyter på under dagen.
Ingen lång meritlista behövs. Har du rätt energi och gillar service, så kommer du långt!
Det här får du:
Flexibla arbetspass - dag, kväll eller helg
Trevliga kollegor och bra stämning i teamet
Ett extrajobb där dagarna går fort och ingen dag är den andra lik
Det här vill vi se hos dig:
Att du gillar att möta människor och ge bra service
Att du är pålitlig, organiserad och gillar tempo
Att du kan prata svenska eller engelska
Att du kan hoppa in vid behov
Plats: Malmö
Omfattning: Extrajobb vid behov
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande och hoppas hitta vår nästa butikstjärna
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
