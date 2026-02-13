Butiksmedaretare till Falun
2026-02-13
jem & fix är just nu på jakt efter två butiksmedarbetare till vår butik i Falun!
Om rollen
I rollen som butiksmedarbetare hos jem & fix säljer du byggmaterial till marknadens bästa pris samt sköter den dagliga driften i butik tillsammans med dina medarbetare. Den dagliga driften består av uppgifter såsom prismärkning, uppackning, kassatjänst och truckarbete.
Då butiken är öppen alla dagar i veckan förekommer det både dag-, kvälls- och helgarbete.
Vem är du?
Du uppskattar ordning och reda och ser till att det alltid är rent och snyggt i lokalerna samt att hyllorna är välfyllda.
Du är utåtriktad, social, flexibel och noggrann. Du trivs med att arbeta i ett högt tempo och att ha många bollar i luften. Eftersom tjänsten innefattar en del tunga lyft, så har du god fysik. Vi ser gärna att du har fyllt 18 år och har truckkort.
Om du dessutom är en hängiven och händig hemmafixare, så är det ett stort plus.
Meriterande för tjänsten:
• Tidigare erfarenhet av bygg/-detaljhandeln.
Vad vi erbjuder
Publiceringsdatum2026-02-13Om företaget
jem & fix är en lågprisbyggmarknad inom bygg, hem och trädgård. Vi är ett familjeägt dansk-svenskt bolag som öppnade sin första butik i Sverige 2005. Sedan dess har vi expanderat stadigt och bygger nya butiker löpande. I dagsläget har vi över 200 butiker spridda över Sverige, Danmark och Norge. Det gör oss till Nordens ledande lågprisbyggmarknad.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig en spännande roll med stora möjligheter till utveckling i en organisation under stark expansion.
Anställningsvillkor: Lön och pensionsförsäkring enligt kollektivavtal.
Anställningsform: Tjänsterna avser en tillsvidareanställningar på deltid om 16 h/v. Vi ser gärna att du har möjlighet att arbeta fler timmar under april- augusti. Provanställning tillämpas.
Lön: Fast månads- vecko- eller timlön
Webbplats: https://www.jemfix.se
