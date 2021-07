Butiksmedarbetare Willys Hemma Orust Henån - Willy:s AB - Säljarjobb i Orust

Willy:s AB / Säljarjobb / Orust2021-07-08Tycker du att det är kul med människor, service och försäljning? Vill du bidra till att ännu fler kan handla bra och hållbar mat? Bra! Då tror vi att du kommer att gilla att jobba hos oss. Willys är ett framgångsrikt företag med ett tydligt koncept där vi tillsammans arbetar för att alla ska kunna äta det de vill. Varje dag. Nu behöver vi fler härliga medarbetare som kan hjälpa oss bli ännu bättre.Huvudsakliga arbetsuppgifterSom Butiksmedarbetare får du ta stort eget ansvar för att våra kunder enkelt ska kunna hitta det de söker. Du ska se till att våra hyllor är välfyllda och att det är rent och snyggt i vår butik. Tillsammans med dina kollegor ska du ha fokus på positivt kundbemötande, försäljning och se till att vi håller högsta kvalitet. Du blir en viktig del i kedjan mot en inspirerande butiksupplevelse. I utbyte kan vi lova goda utvecklingsmöjligheter i en organisation där vi vågar tänka i nya banor. Nu söker vi dig som vill ta plats i vårt härliga team på Willys Hemma Orust Henån. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på deltid, 22 timmar i veckan, och inleds med en provanställning. Arbetstiderna är schemalagda under dagtid, kvällar och helger.Det här förväntar vi ossFör oss är mångfald en affärsmöjlighet. Medarbetarnas breda kunskaper, kompetenser och perspektiv skapar nya möjligheter och genererar bättre beslut. Vi uppmuntrar därför en mångfald av sökande till alla våra tjänster. Att du är matintresserad, tycker om att jobba med kunder och försäljning är en förutsättning för rollen. För att trivas hos oss ska du även ha lätt för att jobba i team, vara noggrann och kvalitetsmedveten. Dessutom ska du gilla när tempot är högt. Tillsammans med dina kollegor ska du sköta den dagliga driften av butiken. Det innebär exempelvis att du är service- och försäljningsinriktad, men även att du har sinne för såväl detaljer som helhet.Om du vill veta mer om vad tjänsten innebär, kontakta Helene Wall, 0730735825. Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 2021-07-25. Vi tar endast emot ansökningar via våra jobbsidor.Om WillysI över 40 år har vi hjälpt att sätta bra mat på fler middagsbord genom vår affärsidé: Sveriges billigaste matkasse. Något som genomsyrar allt vi gör. Idag har vi mer än 215 butiker från Kalix i norr till Trelleborg i söder och under 2020 omsatte vi över 31 miljarder. Tillsammans med bland annat Hemköp, Mat.se och Dagab ingår vi i Axfood - ett av de största företagen inom svensk dagligvaruhandel. Hos oss finns det gott om möjlighet att växa och utvecklas.2021-07-08Sista dag att ansöka är 2021-07-25Willy:S ABSödra Strandvägen 547334 HENÅN5853089