Butiksmedarbetare Varukontrollant 30tim (773)
Hornbach Byggmarknad AB / Butikssäljarjobb / Sundbyberg Visa alla butikssäljarjobb i Sundbyberg
2025-10-01
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hornbach Byggmarknad AB i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Har du har en utpräglad känsla för service och brinner för försäljning? HORNBACH framgång bygger på medarbetarnas genuina engagemang och där vi alltid följer vår strategi som innebär att vi ställer höga kvalitetskrav på våra varuhus och vårt Sortiment. Stämmer detta in på dig? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Som medarbetare hos oss representerar du Hornbach och är ett föredöme vad gäller engagemang, driv och kundservice. I rollen som varukontrollant tillhör du drive-in.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att genomföra kontroller av utpasserande bilar.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter
* Genomför kontroller för att säkerställa att betalningen genomförts på rätt sätt
* Lyhörd för kundens önskemål och behov
* Vid behov vara behjälplig på andra avdelningar
Din profil
* Gymnasieutbildning eller motsvarande samt erfarenhet av detaljhandeln
* Meriterande om du har tidigare erfarenhet av kassa
* Utpräglad känsla för service och kundorientering samt kunskap av försäljning
* Som person är du noggrann och lösningsorienterad
Vi erbjuder
* Strukturerad inarbetningsplan
* Interna möjligheter till kvalificering och utvecklingsmöjligheter.
För denna tjänsten tillämpas bakgrundskontroll Publiceringsdatum2025-10-01Anställningstyp/arbetstider
: Tillsvidare. Deltid 30 tim/veckan. Arbetstiderna är morgon, kväll samt varannan helg.
Lön: Lön enligt kollektivavtal.
Tillträde: Omgående Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "151829-43686863". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hornbach Byggmarknad AB
(org.nr 556613-4853) Arbetsplats
Hornbach Byggmarknad AB Kontakt
Matilda Wiklund Malm 031-7799-223 Jobbnummer
9534575