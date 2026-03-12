Butiksmedarbetare Uppsala - Extrajobb
2026-03-12
Next Bemanning söker nu en butiksmedarbetare för extrajobb hos kund i Uppsala. Uppdraget innebär att förstärka butikens bemanning vid behov.
Som butiksmedarbetare arbetar du i en serviceinriktad miljö där du möter kunder, bidrar till en välfungerande butik och hjälper till i den dagliga driften.Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Hjälpa kunder och ge god service i butiken
Arbeta i kassan och hantera betalningar
Fylla på varor och hålla ordning i butiksmiljön
Bidra till att butiken är välorganiserad och välkomnande
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad, noggrann och ansvarstagande
Trivs med att arbeta i ett högt tempo
Har god samarbetsförmåga och kan ta egna initiativ
Talar svenska eller engelska
Tidigare erfarenhet av butiksarbete är meriterande men inget krav.Om tjänsten
Plats: Uppsala
Omfattning: Extrajobb / behovsanställning
Arbetstider: Flexibla arbetstider (dag, kväll eller helg)
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Låter detta som ett uppdrag för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare STB Stockholm AB
(org.nr 559162-9422), https://nextbemanning.se/ Arbetsplats
Next Bemanning Jobbnummer
9792598