Butiksmedarbetare till Zoobutik
CyberZoo AB / Butikssäljarjobb / Trollhättan
2025-12-23
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
Om jobbet
Om dig
Du är prestigelös, djur- och teknikintresserad - och trygg med att säga "jag vet inte, men jag tar reda på det". Du drar dig inte för att hantera reptiler, fiskar och småkryp, och får både kunder och kollegor att känna sig sedda och trygga.
Arbete hos oss
Sköta kassan och se till att allt flyter smidigt.
Rådgivning med värme och kunskap - om foder, belysning och teknik.
Djurskötsel: matning, rengöring och trivsel.
Butiksvård: ren, välfylld och lätt att navigera.
Lagerstöd vid behov - ordrar, leveranser och struktur.
Meriter vi värdesätter extra mycket
Erfarenhet från butik
Kassavana
Erfarenhet av fisk, reptiler, insekter med mera
Vem vi söker till vårt team
Prestigelös problemlösare som alltid sätter djurets välmående främst.
Teknikintresserad med ödmjuk inställning
Flexibel, ordningsam och trivs med varierade uppgifter.
Behärskar svenska - engelska klarar du i dagligt bruk.
Grundvärderingar som styr oss på CyberZoo
Det är viktigare att kunden får rätt produkt än att vi säljer den med bäst marginal.
Hos oss är det högt i tak - du vågar fråga vem som helst om råd för att lösa uppgiften.
Vi ger aldrig kunden ett improviserat svar - vi står för att säga: "Jag vet inte, men jag tar reda på det."
Tjänsten är en timanställning med några fasta pass på schemat samt möjlighet till extra pass. Tillträde sker omgående eller enligt överenskommelse. Vi välkomnar alla sökanden och är öppna för att anpassa tjänsten utifrån dina förutsättningar.
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
E-post: apply@cyberzoo.se
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 559087-1264)
Ladugårdsvägen 101 D (visa karta
)
461 70 TROLLHÄTTAN Jobbnummer
9663217