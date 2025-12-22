Butiksmedarbetare till Uppsala
Dollarstore AB / Butikssäljarjobb / Uppsala Visa alla butikssäljarjobb i Uppsala
2025-12-22
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dollarstore AB i Uppsala
, Östhammar
, Enköping
, Upplands-Bro
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Sugen på att vara med och demokratisera shoppingglädjen för alla våra kunder? Är du redo på ett jobb där ingen dag är den andra lik, där du får chansen att möta massor av olika människor och sprida glädje i deras vardag? Då kan vi ha jobbet för dig!
Hos oss på Dollarstore kommer du att vara ansiktet utåt - både när våra kunder kommer in i butiken och när de lämnar den. Din uppgift är att se till att de får en positiv upplevelse, från första "hej" till sista "tack och hej då". Om du har erfarenhet av att jobba i kassa är det ett plus, men viktigast är att du gillar att möta människor och ge bra service.
Tillsammans med ditt team ser du till att butiken alltid ser tipptopp ut, är välfylld och inbjudande.
Vi jobbar tätt tillsammans i vårt team och hjälps åt med allt som behöver göras. Ibland behöver man rycka in där det behövs och vara beredd på att arbetsuppgifterna kan variera från dag till dag.
Hos oss på Dollarstore finns det stora möjligheter till att utvecklas.
Hos oss på Dollarstore tycker vi att det ska vara kul att handla lågpris! Om du håller med och vill vara en del av vårt glada gäng, då kan det här vara rätt plats för dig
Vi söker dig som:
Tar egna initiativ
Kan jobba både dagtid, kvällar och helger
Är punktlig
Är tillgänglig för jobb med kort varselTalar flytande svenska
Praktisk information
Tillträde: 16.11.2026
Anställningsgrad: Vikariat 30 timmar/vecka
Plats: Dollarstore Takpannegatan, Gränby Köpstad, Uppsala
Lön: Timlön enligt kollektivavtal
Vi ses!
Notera: Vi tar endast emot ansökningar via denna ansöknings formulär och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Dollarstore är en av Sveriges största lågprisaktörer och vi fortsätter växa. Idag har vi över 130 butiker i både Sverige och Danmark där vi erbjuder våra kunder glädje, gemenskap och fantastiska priser. Sedan augusti 2023 ingår Dollarstore i finska Tokmanni Group och tillsammans med dem är vi en av de ledande lågprisaktörerna i Norden och är listade på finska börsen. Tillsammans med våra 2000 medarbetare brinner vi för försäljning och mötet med kunden. Välkommen till Dollarstore!
DollarStores DNA
- Vi är närvarande mot kunder och kollegor och tror på att alla människor har rätt till glädje, gemenskap och fantastiska priser
- Vi har de mest upplevelsefyllda butikerna och produkter som hela tiden överraskar.
- Vi är alltid ärliga och vi är på riktigt. No monkey business - helt enkelt.
- Vi har de lägsta priserna och skapar mest värde till våra konsumenter. Detta görs genom att vi alltid har kostnaderna i fokus. Ersättning
Fast och rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dollarstore AB
(org.nr 556537-1662), https://dollarstore.se/ Jobbnummer
9661699