Butiksmedarbetare till Kassalinjen
Solälven II AB / Butikssäljarjobb / Luleå
2025-12-30
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Butiksmedarbetare till kassalinjen - ICA Maxi Luleå
Är du en positiv och serviceinriktad person som trivs med kundkontakt? Då kan du vara den vi söker!
Vi på ICA Maxi Luleå söker nu engagerad, serviceinriktad & noggrann butiksmedarbetare till vår kassalinje.Publiceringsdatum2025-12-30Arbetsuppgifter
• Bemöta kunder med ett leende och ge förstklassig service.
• Hantera betalningar och kundärenden på ett snabbt och smidigt sätt.
• Bidra till en trivsam atmosfär i butiken och hjälpa till där det behövs, även på andra avdelningar.
Vi söker dig som:
• Har ett positivt bemötande och gillar att jobba med människor.* Är ansvarsfull, noggrann och trivs med att arbeta i ett högt tempo.* Har god förmåga att samarbeta i team, men även kan arbeta självständigt.* Tidigare erfarenhet från kassaarbete är meriterande, men inget krav - vi värdesätter din personlighet och attityd mest!* Är flexibel och kan arbeta varierande tider, både vardagar och helger.Vi ser helst att du fyllt 18år.Rekryterararen lägger stor vikt av känslan att just du passar i vår arbetsgruppLön:* Lön enligt kollektivavtal Vi erbjuder:* En trevlig arbetsmiljö med härliga kollegor.* Möjlighet till utveckling och interna utbildningar inom ICA Maxi.* Ett jobb i en stabil och växande organisation.Tjänsten är ett vikariat tom 2026-05-30 på 24timmar/vecka i snitt med eventuell möjlighet till förlängning. Arbetsschemat innebär arbete varannan helg samt varierade arbetstider mellan 6:00-22:15.Låter det som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan! Vi tar ej emot ansökan via mailVi intervjuar aktivt, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Solälven II AB
(org.nr 559068-1879), https://www.ica.se/butiker/maxi/lulea/maxi-ica-stormarknad-lulea-1003382/ Arbetsplats
ICA Maxi Stormarknad Luleå Jobbnummer
