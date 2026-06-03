Butiksmedarbetare till Finspång
Kommanditbolaget Jem & Fix / Butikssäljarjobb / Finspång Visa alla butikssäljarjobb i Finspång
2026-06-03
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jem & fix är just nu på jakt efter butiksmedarbetare till vår butik i Finspång!
I rollen som butiksmedarbetare hos jem & fix säljer du byggmaterial till marknadens bästa pris samt sköter den dagliga driften i butik tillsammans med dina medarbetare. Den dagliga driften består av uppgifter såsom prismärkning, uppackning, kassatjänst och truckarbete. Arbetstiden är varierande under butikens öppettider måndag till söndag.
Vem är du?
Du uppskattar ordning och reda och ser till att det alltid är rent och snyggt i lokalerna samt att hyllorna är välfyllda.
Du är utåtriktad, social, flexibel och noggrann. Du trivs med att arbeta i ett högt tempo och att ha många bollar i luften. Eftersom tjänsten innefattar en del tunga lyft, så har du god fysik.
Om du dessutom är en hängiven och händig hemmafixare, så är det ett stort plus.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig en spännande roll med stora möjligheter till utveckling i en organisation under stark expansion.Publiceringsdatum2026-06-03Om företaget
jem & fix är en lågprisbyggmarknad inom bygg, hem och trädgård. Vi är ett familjeägt dansk-svenskt bolag som öppnade sin första butik i Sverige 2005. Sedan dess har vi expanderat stadigt och bygger nya butiker löpande. I dagsläget har vi över 200 butiker spridda över Sverige, Danmark och Norge. Det gör oss till Nordens ledande lågprisbyggmarknad.Körkortskrav
B-kort eller AM-kort
Meriterande
Truckkort, och tidigare erfarenhet av bygg-/detaljhandel.
Anställningsvillkor
Lön och pensionsförsäkring enligt kollektivavtal.
Då butiken är öppen alla dagar i veckan förekommer det både dag-, kvälls- och helgarbete.
Anställningsform: Tjänsten avser en behovsanställning.
Lön: Fast månads- vecko- eller timlön
Webbplats: https://www.jemfix.se
Vi tillämpar löpande urval. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kommanditbolaget Jem & Fix
Skäggebyvägen 27 (visa karta
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612 44 FINSPÅNG Arbetsplats
jem & fix Jobbnummer
9946637