Butiksmedarbetare till delin
Solälven II AB / Butikssäljarjobb / Luleå Visa alla butikssäljarjobb i Luleå
2025-08-30
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Solälven II AB i Luleå
Vi söker medarbetare till vår deli!
Är du en positiv och engagerad person som brinner för matlagning & service? Då har vi jobbet för dig!
Om oss: Vårt team är känt för sin starka sammanhållning och sitt engagemang. Vi värdesätter öppen kommunikation och samarbete, och vi strävar efter att skapa en arbetsplats där alla känner sig välkomna och uppskattade.
Om tjänsten: Vi söker nu medarbetare till vår deli. Du kommer att vara en viktig del av vårt team och bidra till att våra kunder får den bästa möjliga upplevelsen. Tjänsten är på 32 timmar i snitt/vecka. I tjänsten ingår arbete varannan helg. Tjänsten är tillsvidare med provanställning på 6mån.Publiceringsdatum2025-08-30Arbetsuppgifter
-Göra matlådor, mackor & röror efter enklare recept
-Sälja delikatesser till kund över disk såsom ostar, skinkor, fisk osv
-Säkerställa att avdelningen alltid är säljande, ren och välorganiserad
-Ge utmärkt kundservice och hjälpa kunder med deras frågor
Vi söker dig som:
-Är positiv och har ett glatt humör
-Har ett öga för detaljer och är noggrann
-Gillar att arbeta i ett högt tempo.
-Har tidigare erfarenhet av arbete med färskvaror eller inom detaljhandel (meriterande men ej ett krav)
-Är minst 18år
-Är en lagspelare med en positiv attityd och en vilja att bidra till teamets framgång. Du är lösningsorienterad, flexibel och har en stark samarbetsförmåga. Vi kommer att bedöma hur väl du passar in i vårt team och vår företagskultur under rekryteringsprocessen.
Vi erbjuder:
-En trevlig arbetsmiljö med många härliga kollegor
-Möjlighet till utveckling och utbildning inom företaget
-Personalrabatt
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan snarast. Vi rekryterar aktivt och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdatum.
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Solälven II AB
(org.nr 559068-1879), https://www.ica.se/butiker/maxi/lulea/maxi-ica-stormarknad-lulea-1003382/ Arbetsplats
ICA Maxi Stormarknad Luleå Jobbnummer
9483815