Butiksmedarbetare, student. Kvällar/helger
Joakims speceriaffär AB / Butikssäljarjobb / Lund Visa alla butikssäljarjobb i Lund
2026-03-09
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Joakims speceriaffär AB i Lund
, Eslöv
eller i hela Sverige
Vi söker nya medarbetare! Ica Nära Jägaren är en butik i utkanten av Lund med kundservice i fokus.
Vi söker dig som studerar och vill jobba varannan helg och ta lite extrapass. Goda möjligheter finns till extrajobb under sommarloven. Ditt arbete består av allmän butiksdrift, kassa, spel och post. Lön enligt avtal, du behöver vara minst 18 år.
Du är lättlärd, driven och har bra samarbetsförmåga. Du brinner för kundservice, är ansvarstagande och gillar att vara effektiv på jobbet.
Tidigare erfarenhet från ICA-butik är meriterande men inte avgörande, däremot ser vi att du vill lära dig och alltid gör ditt yttersta på jobbet.
Anställningen startar i mitten av maj 2026. Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan ( cv och personligt brev) via mail, märk ansökan "student"! Endast kompletta ansökningar till my.sjostedt@nara.ica.se
hanteras. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
E-post: my.sjostedt@nara.ica.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Joakims speceriaffär AB
(org.nr 559168-5341)
Nöbbelövs torg 9 (visa karta
)
226 52 LUND Arbetsplats
Ica Nära Jägaren Jobbnummer
9783779