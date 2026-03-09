Butiksmedarbetare, student. Kvällar/helger

Joakims speceriaffär AB / Butikssäljarjobb / Lund
2026-03-09


Visa alla butikssäljarjobb i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Joakims speceriaffär AB i Lund, Eslöv eller i hela Sverige

Vi söker nya medarbetare! Ica Nära Jägaren är en butik i utkanten av Lund med kundservice i fokus.
Vi söker dig som studerar och vill jobba varannan helg och ta lite extrapass. Goda möjligheter finns till extrajobb under sommarloven. Ditt arbete består av allmän butiksdrift, kassa, spel och post. Lön enligt avtal, du behöver vara minst 18 år.
Du är lättlärd, driven och har bra samarbetsförmåga. Du brinner för kundservice, är ansvarstagande och gillar att vara effektiv på jobbet.
Tidigare erfarenhet från ICA-butik är meriterande men inte avgörande, däremot ser vi att du vill lära dig och alltid gör ditt yttersta på jobbet.
Anställningen startar i mitten av maj 2026. Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan ( cv och personligt brev) via mail, märk ansökan "student"! Endast kompletta ansökningar till my.sjostedt@nara.ica.se hanteras.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
E-post: my.sjostedt@nara.ica.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Joakims speceriaffär AB (org.nr 559168-5341)
Nöbbelövs torg 9 (visa karta)
226 52  LUND

Arbetsplats
Ica Nära Jägaren

Jobbnummer
9783779

Prenumerera på jobb från Joakims speceriaffär AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Joakims speceriaffär AB: