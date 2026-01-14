Butiksmedarbetare sommarjobb
Biltema Sweden AB / Butikssäljarjobb / Skellefteå Visa alla butikssäljarjobb i Skellefteå
2026-01-14
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Biltema Sweden AB i Skellefteå
, Luleå
, Umeå
, Örnsköldsvik
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Biltema erbjuder idag ett brett sortiment för hela familjen inom områdena Bil/MC, Båt, Fritid, Hem, Kontor/teknik, Bygg, Bilvård och Verktyg. Totalt marknadsför Biltema mer än 19 000 artiklar. Vår vision är att underlätta ekonomiskt för människor att ha bil, båt, bostad, verktyg samt fritidsartiklar av hög kvalitet och därigenom skapa en rikare fritid för alla. Biltema har idag totalt 172 varuhus i Sverige, Norge, Danmark och Finland varav 64 varuhus finns i Sverige. Biltema är ett starkt varumärke i en spännande expansion, som de närmsta åren kommer öppna ett 50-tal nya varuhus i Norden.Publiceringsdatum2026-01-14Om tjänsten
Letar du efter ett roligt och lärorikt extra/sommarjobb? Då har vi den perfekta tjänsten för dig på Biltema Skellefteå! Vi är nu på jakt efter ett gäng stjärnor som vill sommarjobba i vårt varuhus.
Som Butiksmedarbetare på Biltema är du den viktigaste delen av kundernas upplevelse i varuhuset. Din arbetsdag består av både varierande arbetsuppgifter och avdelningar som alltid genomsyras av kundfokus och hög servicenivå. Det innebär bland annat att du har en avgörande roll för att hyllorna med våra 19 000 artiklar är välfyllda och frontade.
Oavsett var du befinner dig i varuhuset uppmärksammar du våra kunder - som när du fyller på varor, sitter i kassan, hjälper dem i kundservice eller serverar dem i caféet. I mötet med kunden delar du gärna med dig av dina kunskaper för att hjälpa dem att hitta vad de letar efter till ett bra pris. På Biltema är ingen dag den andra lik. Här tar vi gärna tag i de uppgifter och utmaningar som kan dyka upp genom att försöka hitta en enkel lösning.
Introduktionen kommer att påbörjas under tidig vår, så det är en fördel om du har möjlighet att börja redan innan sommaren. För dig som visar framfötterna finns goda möjligheter till extrajobb även under höst och vinter.
Om dig
Kundens tid är värdefull och som medarbetare hos Biltema måste du kunna lyssna, förstå och läsa av kundens behov. Vi söker därför dig som är en utpräglad servicemänniska och som har kunden i fokus. Du gillar ett högt arbetstempo där du ständigt ställs inför nya utmaningar. Som person tycker du om att ta tag i saker, ser vad som behöver göras och vill ha ordning och reda runt omkring dig. Det kommer läggas stor vikt vid personlig lämplighet då du bland annat måste vara kommunikativ både på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet från detaljhandeln och då gärna inom butiksarbete med kassaarbete alternativt restaurangbranschen. För att snabbt komma in i rollen ser vi gärna ett brinnande intresse för vårt sortiment och våra produktområden.
Givetvis delar du Biltemas värderingar Enkelhet, Sparsamhet, Handlingskraft, Ordning & Reda samt Flexibilitet.
Om rekryteringsprocessen
För att säkerställa hög kvalitet på vår rekryteringsprocess genomför vi referenstagning, kreditupplysning och bakgrundskontroller.
Observera att vi inte tar emot ansökan via post eller e-post. Välkommen att ladda upp ditt CV samt Personliga brev på Biltemas hemsida. Urval kommer att ske löpande och anställning kan därför ske innan annonsens eventuella slutdatum. Vänta därför inte för länge med att registrera din ansökan.
Biltema har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C8539". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Biltema Sweden AB
(org.nr 556297-3320) Arbetsplats
Biltema Skellefteå Kontakt
Varuhuschef
Frida Holmgren manager.skelleftea@biltema.com Jobbnummer
9682943