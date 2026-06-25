Butiksmedarbetare, Snabbgross Solna
Axfood Snabbgross AB / Butikssäljarjobb / Solna Visa alla butikssäljarjobb i Solna
2026-06-25
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Är du serviceinriktad, tycker att det är kul med människor och brinner för försäljning? Vill du bidra med stolthet till Sveriges många restaurangkök? Då är det dig vi söker! På Snabbgross blir du en viktig del i vår resa mot att bli Sveriges ledande restauranggrossist. Snabbgross är ett framgångsrikt företag inom en växande marknad. Hos oss möts du av en gemenskap och en kultur byggd på starka kärnvärden, där vi månar om styrkan av att arbeta tillsammans. Hos oss är varje medarbetare viktig och mångfald bland våra medarbetare är centralt för oss. Hos oss finns det många möjligheter att växa inom både rollen och företaget. Det finns många utvecklingsmöjligheter inom företaget, men även koncernen.
Vi brinner för bra mat, till bra priser och förväntar oss att du delar våra värderingar. Vi värderar ett matintresse och serviceförmåga högt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Nu söker vi nya medarbetare till vårt härliga gäng på Snabbgross Solna.
Som butiksmedarbetare kommer du att ha ett varierande arbete. Allt från kassaarbete, beställningar, plock av varor i butik eller i E-handel samt varuexponering. I din vardag möter du kunden som du ska bearbeta aktivt för att driva lönsam försäljning. Du kommer även medverka i butikens förbättringsområden, utveckling och säkerställa en god kundupplevelse och arbetsmiljö. Arbetet är fysiskt och kan innebära en del tunga lyft.
Vem är du?
Du är matintresserad, tycker om att jobba med kunder och försäljning, vilket är en förutsättning för rollen. Vi uppmuntrar mångfald av sökande till våra tjänster och har du även kunskap av andra språk ser vi det som positivt. Om du gillar när tempot är högt, är duktig på att prioritera och samtidigt noggrann, är kvalitetsmedveten och har lätt för att arbeta i team, då kommer du att trivas hos oss på Snabbgross.
Du har en gymnasial utbildning och goda kunskaper i svenska, såväl tal som skrift. Det är en fördel om du har jobbat inom servicebranschen, gärna butik/livsmedel.
Det här erbjuder vi
Vi är anslutna till Handelsanställdas kollektivavtal för Lager och e-handel
Pension och försäkringar enligt kollektivavtal
Rabatt hos våra kedjor
Friskvårdsbidrag (när du varit anställd i minst 3 månader)
Omfattning: Vikariat på 30 timmar i veckan, vikariatet förväntas sträcka sig under cirka ett års tid.
Tillträde: 2026-08-01 eller enligt överenskommelse.
Arbetstider: Du kommer att variera mellan att arbeta tidig morgon, dagtid, kvällar och helger.
Plats: Svetsarvägen 24, 171 41 Solna
Om du vill veta mer om vad tjänsten innebär, kontakta Fadwa Elamin, fadwa.elamin@axfood.se
. Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 2026-07-09. Vi tar endast emot ansökningar via våra jobbsidor.
För att ta reda på om just du är den vi söker så innehåller vår rekryteringsprocess både tester och intervjuer.
Vi kontrollerar ID och gör bakgrundskontroller vid samtliga rekryteringar. Läs mer: Så går det till när du söker jobb inom Axfood
Observera att vi inte under denna rekryteringsprocess kommer be dig logga in med ditt Bank-id eller scanna någon QR-kod. Vid frågor kontakta Medarbetarsupporten via kontaktformulär.
Om Snabbgross
Under flera decennier har Snabbgross brunnit för delad glädje för bra mat, till bästa pris. Vi strävar efter att bidra till stolthet bland Sveriges många restaurangkök genom att vara tillgängliga med prisvärda råvaror, varje dag. Snabbgross är Sveriges ledande hämtgrossist för restaurang, café, fastfood och övrig företagsmarknad. Vi har 31 butiker som sprider sig från Luleå i norr till Malmö i söder, med cirka 600 medarbetare, som även når ut till stora delar av landet med vår e-handel. Tillsammans med bland annat Willys, Hemköp och Dagab ingår vi i Axfood – ett av de största företagen inom svensk dagligvaruhandel. Hos oss finns det gott om möjlighet att växa och utvecklas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Axfood Snabbgross AB
(org.nr 556000-3575)
Svetsarvägen 24 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
Snabbgross Solna Jobbnummer
9978711