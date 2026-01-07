Butiksmedarbetare Saluhall
Traktören i Umeå AB / Restaurangbiträdesjobb / Umeå Visa alla restaurangbiträdesjobb i Umeå
2026-01-07
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Traktören i Umeå AB i Umeå
ICA MAXI Stormarknad Umeå är en av Norrlands största stormarknader och en butik med stark färskvaruprofil. Vi har eget bageri, varmkök, kallskänk, grill, manuell fisk- och delikatessdisk samt vår restaurang Food & Fika. Vi satsar mycket på egenproducerade alternativ och våra kockar tillagar härliga lunchrätter till vår restaurang.
Vi är en butik där allt finns under samma tak och självklart kan våra kunder även handla Online tryggt, smart och säkert. På ICA MAXI Stormarknad vill vi inspirera och göra våra kunders vardag både enklare och bättre. Oavsett om man söker livsmedel eller specialvaror möts våra kunder av välfyllda hyllor och ett brett sortiment.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi kan erbjuda dig en arbetsplats med härliga och engagerade kollegor.
En bra introduktion
En arbetsplats där man kan utvecklas och få en karriär inom.
Branschens bästa utbildningar
Friskvårdsbidrag
Subventionerad frukost och fika.
Personalrabatt och andra förmåner som rabatter på lån och försäkringar på ICA-banken.Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Vi söker en butiksmedarbetare till vår Saluhall där du kommer att ha varierande arbetsuppgifter med arbete i vår delikatessdisk, i restaurangen Food & Fika och även varmkök/grill. I delikatessdisken så är det främst försäljning över disk. Allt från ost, chark, kött och fisk. Vi har även sallader och annat egetproducerat där. I food & Fika är det försäljning av dagens lunch, a la carté, korv, fikabröd, mackor och våra egna pizzor som bakas i restaurangen. När man har grillpass så grillar man till butik men även till catering och matlådor.
Om dig:
Vi söker dig som brinner för kundservice, har ett genuint matintresse som du gärna delar med dig till våra kunder. För att lyckas i rollen som Butiksmedarbetare i vår Saluhall så ser vi att du har god samarbetsförmåga och bidrar till att skapa ett gott arbetsklimat.
Vi söker dig som vill ha ett varierat arbete och trivs med ansvar. Vi hoppas och ser att du är en person som vill stanna och utvecklas hos oss.
Erfarenhet från liknande arbeten är meriterande samt utbildning inom matsäkerhet. Vi lägger dock stor vikt på personliga egenskaper. Vi lär gärna upp rätt person.
Vi ser att du är:
Serviceinriktad , driven, engagerad, glad, positiv, proaktiv
Meriterande:
Erfarenhet från liknande arbeten.
Matsäkerhet
Omfattning: 26 timmar i veckan. Varannan lördag. Varierande arbetstider mellan 06:00-18:30. Under högtider så kan det bli förändrade arbetstider samt att vi gör om schemat en gång per år.
Tjänsten är en tillsvidare men inleds med en provanställning på 6 månader,
Lön enligt handels kollektivavtal.
Tillträde februari
Tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag. För att komma vidare i rekryteringsprocessen så måste man även spela in videosvaren. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Traktören i Umeå AB
(org.nr 556093-2054) Arbetsplats
ICA Maxi Umeå (Traktören i Umeå AB) Jobbnummer
9670461