Butiksmedarbetare / Säljare - Youcruit AB - Säljarjobb i Malmö

Youcruit AB / Säljarjobb / Malmö2021-04-21Vi på XXXLutz behöver förstärkning till vårt säljteam!Som säljare på XXXLutz arbetar du alltid för att våra kunder får den bästa servicen. Du brinner för försäljning och för att skapa långvariga kundrelationer.Tillsammans med din chef och dina kolleger har du som mål att nå avdelningens månadsbudget samt företagets service - och kundbemötandemål. I detta ingår att göra aktuella kampanjer synliga för kunden, bygga upp miljöer som visar varor på ett säljande och tilltalande sätt i utställningen och hänga upp skyltar och se till att vi alltid har rätt prissättning.Du kommer att arbeta i ett dynamiskt team med trevliga och hjälpsamma kolleger.Vi tror att det är viktigt att ha kul på jobbet för att trivas och ha möjlighet att kunna vara med och påverka sitt arbete i nära samarbete med ansvarig chef. Det är viktigt att du trivs i ett företag med stor mångfald och ska ha ett genuint intresse och kunskap om inredning för att kunna ge kunderna rätt service.För att lyckas i denna position hos XXXLutz ser vi att du har följande kvalifikationer:Du har dokumenterad erfarenhet av försäljningsarbete inom detaljhandelDu har en passion för att ge service och för att säljaDu är van vid att jobba strukturerat och hårt för att nå dina målDu är flexibel och tar gärna egna initiativDu är social och gillar att skapa goda relationer med kunder och kollegerDu har en god förutsättning att hantera fysiskt arbeteDu talar flytande svenska och engelskaVi lägger stor vikt vid att du delar våra värderingar och att du som person är lojal och har en hög integritet. Vi ser gärna att du vill utvecklas med XXXLutz och vi erbjuder många olika karriärsmöjligheter.Vi erbjuder följande tjänst:Ett vikariat på 5 timmar per vecka.Tjänsten innebär att du arbetar varannan helg och tjänsten är vikariat om minst 6 månader med en stor chans till förlängning.Start: Omgående eller enligt överenskommelse. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum!Plats: Bulltofta, MalmöLön: Enligt kollektivavtal samt tillkopplat attraktivt provisionssystem. Arbetstiderna är förlagda på dagtid, kvällar och på helger.Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss via mail på 5df@xxxlutz.se ________________________________________XXXLutz grundandes 1945 i Österrike av familjen Seifert och idag erbjuder ett XXXLutz-varuhus allt inom möbler och heminredning. Sedan 1973 driver koncernen en oavbruten expansionspolitik och i genomsnitt har 10 varuhus öppnats per år. Vi är glada att vi tillsammans med våra medarbetare lyckats öka omsättningen varje år sedan tre decennier tillbaka och därmed också uppnått goda resultat. XXXLutz succé i Europa beror på företagets servicekoncept där man sätter kunden i fokus och genom den strategin har företaget idag över 300 inrednings & möbelvaruhus i Europa. Sedan 2010 finns XXXLutz i Sverige med ett varuhus i Malmö med 25.000 kvm.Besök gärna www.xxxlutz.se eller www.xxxlutz-group.comför mer information.Varaktighet, arbetstidDeltid Fast anställning tills vidare2021-04-21Fast lönSista dag att ansöka är 2021-05-22YouCruit AB5709120