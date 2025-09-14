Butiksmedarbetare på Tempo Jacobs, Deltid
Hultsten Fastigheter AB / Butikssäljarjobb / Uddevalla Visa alla butikssäljarjobb i Uddevalla
2025-09-14
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hultsten Fastigheter AB i Uddevalla
Som butiksmedarbetare på Tempo Jacobs kommer du att spela en viktig roll i att skapa en positiv upplevelse för våra kunder. Dina arbetsuppgifter kan inkludera kassahantering, paketutlämning, fylla på varor, organisera hyllor och hjälpa kunder med deras frågor och behov.
Tjänsten är en timanställning antalet timmar per vecka varierar efter behov.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av butiksarbete eller erfarenhet av arbete inom service och kundbemötande
Är beredd att arbeta vid behov med kort varsel, inklusive kvällar och helger
Har god kommunikationsförmåga och kundserviceinställning
Har förmågan att arbeta i ett snabbt tempo
Är minst 18 år
Om du är intresserad av att vara en del av vårt team och har flexibiliteten att hjälpa till när det behövs, skicka in din ansökan med CV och personligt brev till jobb.tempo@outlook.com
. Berätta lite om dig själv och varför du är intresserad av tjänsten.
Vi ser fram emot att välkomna en engagerad och dedikerad individ till vårt team på Tempo Jacobs i Uddevalla!
(Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
E-post: jobb.tempo@outlook.com Arbetsgivare Hultsten Fastigheter AB
(org.nr 559221-7045)
Södra Drottninggatan 6 (visa karta
)
451 40 UDDEVALLA Jobbnummer
9507514