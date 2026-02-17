Butiksmedarbetare på heltid - Nyköping!
2026-02-17
Vill du bli en del av ett sammansvetsat team där alla hjälps åt och kunden alltid står i fokus? Nu söker vi en butiksmedarbetare som gillar struktur, ansvar och ett högt servicefokus.
Vi söker nu en butiksmedarbetare till en väletablerad fackhandel inom installationsprodukter, verktyg och maskiner. Butiken är belägen i Nyköping och erbjuder ett brett sortiment inom El, VVS, VA, Verktyg & Maskiner, Ventilation, Bygg, Isolering och Personlig skyddsutrustning.
Här möts kunder av hög servicenivå, branschkunnig personal och ett tydligt lösningsfokus. Det mesta plockas direkt från hyllan - och det som saknas finns normalt för avhämtning morgonen därpå.
Tjänsten är på 100 % med start omgående.
Arbetstider: Måndag-fredag 07.00-16.00.
Som butiksmedarbetare är du butikens ansikte utåt och har daglig kontakt med både nya och återkommande kunder, främst yrkespersoner. Du arbetar brett med försäljning, service och daglig drift i butik.
Upplockning och exponering av varor
Kundservice och rådgivning
Kassahantering
Viss varumottagning
Säkerställa ordning och struktur i butik
Truckkort är meriterande men inget krav.
DETTA SÖKER VI
Trivs i butiksmiljö och gillar service och försäljning
Är professionell i ditt bemötande
Tar initiativ och ser vad som behöver göras
Är lösningsorienterad och ansvarstagande
Känner dig trygg i mötet med kunder
Meriterande om du har tidigare erfarenhet inom VS
Har du dessutom bakgrund inom idrotts- eller föreningsliv är det ett plus - berätta gärna hur det har format dig och hur du tror att det bidrar i rollen.
