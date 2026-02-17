Butiksmedarbetare på heltid - Nyköping!

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Butikssäljarjobb / Nyköping
2026-02-17


Vill du bli en del av ett sammansvetsat team där alla hjälps åt och kunden alltid står i fokus? Nu söker vi en butiksmedarbetare som gillar struktur, ansvar och ett högt servicefokus.

Vi söker nu en butiksmedarbetare till en väletablerad fackhandel inom installationsprodukter, verktyg och maskiner. Butiken är belägen i Nyköping och erbjuder ett brett sortiment inom El, VVS, VA, Verktyg & Maskiner, Ventilation, Bygg, Isolering och Personlig skyddsutrustning.
Här möts kunder av hög servicenivå, branschkunnig personal och ett tydligt lösningsfokus. Det mesta plockas direkt från hyllan - och det som saknas finns normalt för avhämtning morgonen därpå.
Tjänsten är på 100 % med start omgående.
Arbetstider: Måndag-fredag 07.00-16.00.
Som butiksmedarbetare är du butikens ansikte utåt och har daglig kontakt med både nya och återkommande kunder, främst yrkespersoner. Du arbetar brett med försäljning, service och daglig drift i butik.

Publiceringsdatum
2026-02-17

Arbetsuppgifter
Upplockning och exponering av varor

Kundservice och rådgivning

Kassahantering

Viss varumottagning

Säkerställa ordning och struktur i butik

Truckkort är meriterande men inget krav.
DETTA SÖKER VI

Trivs i butiksmiljö och gillar service och försäljning

Är professionell i ditt bemötande

Tar initiativ och ser vad som behöver göras

Är lösningsorienterad och ansvarstagande

Känner dig trygg i mötet med kunder

Meriterande om du har tidigare erfarenhet inom VS

Har du dessutom bakgrund inom idrotts- eller föreningsliv är det ett plus - berätta gärna hur det har format dig och hur du tror att det bidrar i rollen.
Urval sker löpande - sök redan idag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Gumsbackevägen 5A (visa karta)
611 38  NYKÖPING

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Melanie Carinci
linkoping.norrkoping@studentconsulting.com

Jobbnummer
9748599

