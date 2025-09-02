Butiksmedarbetare på deltid i Malmö
Astani Wear AB / Butikssäljarjobb / Malmö Visa alla butikssäljarjobb i Malmö
2025-09-02
Är du intresserad av service och gillar att möta människor? Vi söker en glad och serviceinriktad butiksmedarbetare till en butik i centrala Malmö som säljer träningskläder och kosttillskott. Perfekt som extrajobb för dig som vill jobba i en aktiv och social miljö!
Vad gör du?
Hjälper kunder och svarar på deras frågor
Säljer träningskläder, kosttillskott och tillbehör
Packar upp, fyller på och håller butiken fräsch
Jobbar i kassan och ser till att allt flyter på smidigt
Vem är du?
Du är positiv, social och gillar att jobba i ett högt tempo. Har du butikserfarenhet är det ett plus, men viktigast är att du gillar service, är noggrann och tycker om träning och hälsa.
Om jobbet:
Plats: Malmö
Omfattning: Deltid, flexibla tider (dag/kväll/helg)
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande!
Om Onlinebemanning
Vi är ett ungt och modernt rekryteringsbolag som eftersträvar ett mer rättvist, digitalt och mänskligt sätt att matcha människor med jobb. Hos oss söker du jobb utan CV, allt sker online, och vi ser individen bakom ansökan.
Vi riktar oss främst mot enklare jobb och instegsroller, exempelvis inom lager, logistik, städ, butik och service. Roller som ofta är perfekta för den som vill börja jobba direkt - oavsett om man är student, ny i Sverige eller bara söker något nytt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Astani Wear AB
(org.nr 559221-0750), https://onlinebemanning.se/ Arbetsplats
Onlinebemanning Jobbnummer
9488713