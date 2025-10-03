Butiksmedarbetare Mejeri och Frys
2025-10-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Grafiska Vägen Livs AB i Göteborg
Brinner du för att ge service i världsklass och vill bidra till att göra människors vardag lite enklare? Då är du kanske den lagspelare vi letar efter!
Vi söker nu personal till vår frys- och mejeriavdelning som kommer att arbeta med varuplock och vara en viktig del i att frys- och mejeriavdelning är välfylld och ser inbjudande ut för våra kunder. På Maxi ICA Stormarknad Göteborg strävar vi alltid efter att ge bästa möjliga service till våra kunder. Hos oss är vi flexibla i vårt arbetssätt och hjälps åt i butiken. Vi visar intresse för varandra samtidigt som vi ger service utöver det vanliga och inte minst, har kul på jobbet!
Vi söker dig som;
• Har tidigare erfarenhet av butiksarbete inom frys och mejeri eller erfarenhet av arbete inom service och kundbemötande
• Har en positiv utstrålning, är kommunikativ och har en förmåga att se till helheten
• Är nyfiken, öppen och gillar att träffa människor
• Tycker att resultatet är lika viktigt som att vara en god lagkamrat
• Har förmågan att jobba både effektivt och noggrant när tempot är högt
• Vill bidra till vår vision om att förenkla människors vardag
Vi erbjuder;
Ett fartfyllt och stimulerande arbete i en utav Sveriges största Maxibutiker.
Vi har marknadsmässiga löner enligt Handels kollektivavtal, fina förmåner som friskvårdsbidrag och massage samt ledare som tror på dig som individ.
Villkor;
Yrkestitel: Butiksmedarbetare
Anställningsform: Tillsvidare, provanställning tillämpas i 6 månader.
Omfattning: Tjänsten innefattar ca 24h/vecka.
Arbetstid: Butiken är öppen mellan 06.00-23.00 och schemaläggningen rullar på 4-veckorsschema. För oss är det viktigt att du kan ta dig till butiken, vara instämplad och redo att köra 05.00. Öppning, stängning och arbete på helger ingår.
Lönevillkor: Fast timlön enligt kollektivavtal.
Startdatum: 10 November
Tycker du att detta låter intressant och är beredd att satsa fullt ut tillsammans med oss - tveka inte, ta chansen och sök!
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Maxi ICA Stormarknad består av två företag i nära samarbete. Maxi Livs som säljer dagligvaror och Maxi Special som säljer non-food och säsongsvaror. Vi agerar mot våra kunder som om vi är ett företag. Vi är också väldigt stolta över att ha flera bolag på plats i butiken. Apoteket Hjärtat, Sushi och Min Doktor Kliniken.
Den 10 november 1994 slog vi upp portarna och är idag en av Sveriges tio största dagligvarubutiker. Vi är ett familjeföretag och finns till för att inspirera och göra kundernas vardag både enklare och bättre. Hos oss hittar kunderna cirka 40 000 artiklar under ett och samma tak. Med en ny entré, parkeringsyta och onlinehandel (sedan 2019) står vi redo med vår fantastiska personalstyrka att bemöta och välkomna våra två miljoner besökare per år.
Vision
Vi förenklar vardagen.
Affärsidé
Maxi ICA Stormarknad Göteborg ska vara en av Europas bästa och mest rationella stormarknader, med fokus på kundvård, ordning & reda, medarbetare, sortiment och lönsamhet. Vi ska alltid uppträda på ett sätt som gör att kunden känner att vi är glada att man valt just oss. Hos oss ska man kunna hitta "allt under ett tak" och få mer för pengarna.
Målgrupp
Maxis största målgrupp är barnfamiljen men vi är även närbutik för många äldre och 1-personshushåll i området, vilket är unikt för en stormarknad.
Värdegrund
Vi står för GLÄDJE i allt vi gör, arbetsglädje, mat - och serviceglädje. Ersättning
