Butiksmedarbetare med start omgående - Ingelstad

Servicebutik & Steam Service i Ingelstad AB / Butikssäljarjobb / Växjö
2026-06-27


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Vi söker en butiksmedarbetare till vår servicebutik i Ingelstad.
Arbetsuppgifterna består bland annat av kassaarbete, kundservice, varuplock samt att hålla ordning och rent i butiken.
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och flexibel. Erfarenhet från butik eller service är meriterande men inget krav.
Arbetstiderna varierar och innefattar morgon-, kvälls- och helgpass. Tjänsten är en timanställning vid behov med start omgående eller enligt överenskommelse. Vi söker dig som har fyllt 18 år.
Intervjuer sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
E-post: butik@ingelstadhuset.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Servicebutik & Steam Service i Ingelstad AB (org.nr 559411-9348)
Riksvägen 24 (visa karta)
355 72  INGELSTAD

Kontakt
Dior Gjikolli
butik@ingelstadhuset.se
0763168852

Jobbnummer
9982049

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