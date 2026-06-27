Butiksmedarbetare med start omgående - Ingelstad

Vi söker en butiksmedarbetare till vår servicebutik i Ingelstad. Arbetsuppgifterna består bland annat av kassaarbete, kundservice, varuplock samt att hålla ordning och rent i butiken. Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och flexibel. Erfarenhet från butik eller service är meriterande men inget krav. Arbetstiderna varierar och innefattar morgon-, kvälls- och helgpass. Tjänsten är en timanställning vid behov med start omgående eller enligt överenskommelse. Vi söker dig som har fyllt 18 år. Intervjuer sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.