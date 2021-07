Butiksmedarbetare med säljansvar - Adecco Sweden AB - Säljarjobb i Kiruna

Butiksmedarbetare med säljansvarHydraSpecma Component AB i Kiruna med verksamhet i Malmfälten söker nu förstärkning i form av en butiksmedarbetare.Du kommer att ges en stor grad av förtroende och ansvar i att planera och genomföra ditt arbete. Beslutsvägarna inom bolaget är korta och vi strävar efter att tillsammans nå målen och månar om varandra.2021-07-03Arbetsplatsen består av butik och lager samt verkstad. I butiken arbetar du tillsammans med en till kollega och i nära samarbete med serviceteknikerna på arbetsplatsen.Rollen innefattar ett ansvar för butiken såväl som ansvar för försäljningen inom ett geografiskt område.I ditt ansvar ingår att säkerställa att butiken har det utbud, sortiment och den funktion som krävs för marknaden. Det ingår att göra inköp vid behov samt att ansvara för butikens skyltning och eventuella kampanjer eller aktiviteter för marknadsföring. Du tar emot butikens kunder och ger dem service samt rådgivning och vid behov utför du tillverkning av hydraulslang.Du arbetar med försäljning inom ditt område, både med att kontakta nya kunder samt utveckla befintliga kunder.Du gör kundbesök och medverkar på aktiviteter ute hos kunder och deltar även i mässor vid behov.Vem är du?Vi ser gärna att du har erfarenhet från butik och/eller försäljning och teknisk kunskap samt intresse.God kunskap i Office-paketet och meriterande med erfarenhet av affärssystem.Vi söker dig som är servicemedveten och trivs med att arbeta med kunder. Du har förmåga och erfarenhet av att utveckla affärer på såväl befintliga som nya kunder.Du är kommunikativ samt har en god samarbets- och initiativförmåga. Du jobbar lika bra självständigt som i grupp och kan självständigt driva arbetet framåt inom dina ansvarsområden. Du är strukturerad och har ordning och reda.Körkort klass B är ett krav.Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommenatt kontakta ansvarig rekryterare:Anna Roslin via 073 684 77 48Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se Start: efter överenskommelseOrt: KirunaAnställning: tillsvidareanställning, heltidArbetstider: vardagar 07:00-16:00Lön: månadslön, individuell lönesättningHydraSpecma SE är branschledande inom applikationsanpassade system och komponenter för hydraulik på den nordiska marknaden. Verksamheten är övergripande uppdelad i två divisioner, OEM och Industry & Aftermarket. Verksamheten är främst inriktad på kunder inom verkstad-, process-, kemi-, läkemedel- och livsmedelsindustrin. Övriga kunder finner vi inom OEM. Vi är marknadsledande inom vårt produktområde på den nordiska marknaden men har också en ökande export till världsmarknaden. HydraSpecma ingår i börsnoterade Schouw & co och totalt är vi mer än 1200 medarbetare som arbetar här, vill du bli en av oss?Läs mer på vår hemsida https://www.hydraspecma.com HydraSpecma Component ingår i divisionen Industry & Aftermarket. Bolaget förser marknaden i främst Sverige och Norge med lednings- och hydrauliksystem och finns på 8 orter i Sverige. Läs mer på om HydraSpecma Component på vår hemsida.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lön