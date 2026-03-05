Butiksmedarbetare med lageransvar sökes!
Alasa AB / Butikssäljarjobb / Malmö
2026-03-05
Butiksmedarbetare med lageransvar sökes till Alasa AB!
Är du en organiserad person som trivs med ett varierat arbete där ingen dag är den andra lik? Vi söker nu en ny kollega till vår butik i ett köpcenter i Malmö. Vi ser gärna att du kan påbörja din anställning omgående.Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
Rollen är en kombinationstjänst där du arbetar både i vår butik och på vårt lager. Arbetstiden varierar, men tyngdpunkten ligger på arbetet i butiken. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Butiksarbete: Kundbemötande, kassahantering och påfyllning av varor i hyllorna.
Lager & Transport: Hämta varor från lagret och köra ut dem till butiken.
Underhåll: Se till att butiken är ren, snygg och välkomnande för våra kunder.
Vem är du?
För att trivas i rollen ser vi att du är en person som kan behålla lugnet även när det är mycket att göra. Du är organiserad, tar egna initiativ och är redo att börja jobba direkt.Kvalifikationer
Giltigt B-körkort (krav för att kunna köra varor).
Du talar och förstår både svenska och engelska.
Stresstålig och strukturerad.
Meriterande: Tidigare erfarenhet från liknande arbete i butik eller lager ses som ett stort plus.
Omfattning: Start direkt.
Plats: Köpcenter i Malmö.
Låter det intressant?
Skicka din ansökan (CV och personligt brev) till: info@alasa.se
Vi ser fram emot din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
E-post: info@alasa.se Omfattning
