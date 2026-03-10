Butiksmedarbetare med högt tempo
2026-03-10
Butiksmedarbetare 80-100% till Route 126 i Alvesta
Vill du arbeta i en verksamhet med högt tempo, mycket kundkontakt och varierande arbetsuppgifter?
Vi söker nu en engagerad butiksmedarbetare på 80-100% till Route 126 i Alvesta.
Hos oss möts kunder av god service, bra mat och ett trevligt bemötande, oavsett om de stannar till för lunch, kaffe eller tankning. Vi söker dig som vill vara en viktig del av vårt team och bidra till en positiv kundupplevelse varje dag.Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Som butiksmedarbetare arbetar du i en varierad roll där både butik, kök och service ingår. Arbetet innebär tempo, ansvar och mycket kundkontakt.
Arbetet innefattar bland annat:
Butik och service
Service och försäljning i kassa och butik
Aktiv merförsäljning och kundbemötande
Hantering av betalningar och kassaredovisning
Mat och servering
Förberedning och servering av dagens lunch, grillrätter och egengjorda mackor
Bake off, kaffe och enklare köksarbete
Säker livsmedelshantering enligt gällande regler
Butiksdrift
Påfyllning och exponering av varor
Ordning i butik (snacks, godis, dryck, biltillbehör m.m.)
Städning, hygienrutiner och egenkontroll
Varumottagning och lagerhantering
Arbetet sker enligt schema och inkluderar kvällar och helger.
Vi söker dig som
Är serviceinriktad och tycker om att möta människor
Är ansvarstagande och kan arbeta självständigt
Trivs i ett högt tempo
Är flexibel och hjälpsam i teamet
Har god arbetsmoral och ett positivt bemötande
Omfattning: 80-100%
Anställningsform: Provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning
Arbetsplats: Route 126, Alvesta
Arbetstid: Schema inklusive kvällar och helger
Vi erbjuder
Ett varierande arbete i en familjär verksamhet
Trevliga kollegor och god teamkänsla
Möjlighet att utvecklas inom verksamhetenSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till: sabrina@route126.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
E-post: sabrina@route126.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Route 126 i Alvesta AB
(org.nr 559504-0097), https://route126.se/
342 30 ALVESTA Kontakt
Sabrina Bagge sabrina@route126.se Jobbnummer
9788559