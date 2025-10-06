Butiksmedarbetare med Avdelningsansvar Hem/Fritid
Biltema erbjuder idag ett brett sortiment för hela familjen inom områdena Bil/MC, Båt, Fritid, Hem, Kontor/teknik, Bygg, Bilvård och Verktyg. Totalt marknadsför Biltema mer än 19 000 artiklar. Vår vision är att underlätta ekonomiskt för människor att ha bil, båt, bostad, verktyg samt fritidsartiklar av hög kvalitet och därigenom skapa en rikare fritid för alla. Biltema har idag totalt 168 varuhus i Sverige, Norge, Danmark och Finland varav 63 varuhus finns i Sverige. Biltema är ett starkt varumärke i en spännande expansion, som de närmsta åren kommer öppna ett 50-tal nya varuhus i Norden.
Vad du kan förvänta dig av tjänsten
Som avdelningsansvarig har du ansvaret för varuhusets hem- och fritidsavdelning. Det betyder att du är ledningsgruppens förlängda arm ute i verksamheten. Ansvaret innebär att du ser till så att avdelningen alltid är trimmad, säljande och kundklar med välfyllda och inbjudande hyllor. Du skapar inspirerande säsongsexponeringar, kommer med förslag på vilka varor som passar för gavlarna och sambandsförsäljning. Ordning och reda är ett av våra värdeord och i den här rollen ser du till att skyltning och hänvisningar är tydliga och korrekta. Du ansvarar även för avdelningens inventering.
En viktig del i din roll är att motivera och engagera dina kollegor samt dela med dig av dina kunskaper om avdelningens produkter. Tillsammans med kollegorna plockar du upp varor och coachar dem till att ge Biltemas kunder bästa tänkbara service. Du är en teamplayer som vädersätter ett nära samarbete med övriga avdelningsansvariga där du gärna utbyter idéer och erfarenheter. Vi ser gärna att du brinner lite extra för dina produktområden och värnar om en säker miljö för både kunder och kollegor.
Vad vi förväntar oss av dig
Vi söker dig som har jobbat i detaljhandeln under ett par år och som vill ta nästa steg inom försäljning. Du är en utpräglad servicemänniska som har kunden i fokus. Som person tycker du om att ta ansvar, initiativ och har sinne för försäljning. För dig är det en självklarhet att ge det lilla extra för att nå resultat. Du har dessutom öga för säljande exponeringar och effektiv varuplacering. Utmaningar motiverar dig och du trivs bra med ett högt arbetstempo där nya infallsvinklar eftersträvas.
Det är viktigt att du har intresse för de produktområden som du kommer att ansvara för inom Biltemas sortiment. Det kommer läggas stor vikt vid personlig lämplighet då du som ansvarig måste vara kommunikativ både på svenska och engelska och besitta en förmåga att förmedla målet och vägen dit till dina kollegor. Det är därför även meriterande om du tidigare haft en ledande befattning.
Givetvis delar du Biltemas värderingar: Enkelhet, Sparsamhet, Handlingskraft, Ordning och Reda samt Flexibilitet.
Sista ansökningsdag : 2025.10.19
Arbetsplats/placering: Biltema Kristianstad
Anställningsform: Tillsvidareanställning (6 mån provanställning)
Sysselsättningsgrad: Heltid, 38.25 timmar/veckan
Lön: Enligt avtal
Arbetstider: Arbetstiderna varierar och innefattar kvällar och helger
Frågor kring tjänsten: Varuhuschef, Emil Sjögren, manager.kristianstad@biltema.com
För att säkerställa hög kvalitet på vår rekryteringsprocess genomför vi referenstagning, kreditupplysning och bakgrundskontroller.
Observera att vi inte tar emot ansökan via post eller e-post. Välkommen att ladda upp ditt CV samt Personliga brev på Biltemas hemsida. Urval kommer att ske löpande och anställning kan därför ske innan annonsens eventuella slutdatum. Vänta därför inte för länge med att registrera din ansökan.
Biltema har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Biltema Sweden AB
(org.nr 556297-3320), http://www.biltema.se Arbetsplats
Biltema Kristianstad Jobbnummer
9543001