Butiksmedarbetare Kundtjänst
Traktören i Umeå AB / Butikssäljarjobb / Umeå Visa alla butikssäljarjobb i Umeå
2025-12-29
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi kan erbjuda dig en arbetsplats med härliga och engagerade kollegor.
En bra introduktion
En arbetsplats där man kan utvecklas och få en karriär inom.
Branschens bästa utbildningar
Friskvårdsbidrag
Subventionerad frukost och fika.
Personalrabatt och andra förmåner som rabatter på lån och försäkringar på ICA-banken.
Vi söker en serviceinriktad medarbetare
Som butiksmedarbetare är du butikens ansikte utåt. Vi prioriterar alltid kunden och ger ett kundbemötande som bidrar till servicekänsla, inspiration och (mer)försäljning. Vidare är det viktigt för oss på ICA Maxi Stormarknad Umeå att alltid ta ansvar för att hjälpa kunden samt att ständigt medverka i butikens förbättringsområden och utveckling.
I kundtjänsten har man ett varierande arbete med bland annat information, post, spel. Tjänsten innebär även vissa pass i kassan.
Om dig:
Vi ser att du som person är ödmjuk, driven och engagerad i ditt arbete. För att trivas hos oss bör du vara en glad och positiv person som trivs att arbeta i team men även viktigt att du kan arbeta självständigt och se vad som behöver göras. Du ska brinna för kundservice och trivas med att ha många bollar i luften.
Du får gärna ha erfarenhet från liknade arbeten sedan tidigare men vi lägger stor vikt på personliga egenskaper.
Vi ser att du är:
Serviceinriktad , driven, engagerad, glad, positiv, proaktiv
Meriterande:
Erfarenhet av post. Har postcertifikat
Erfarenhet av ATG och Svenska Spel
Tillträde januari.
Omfattning: 28 timmar i veckan. Varannan helg. Varierande arbetstider mellan 06:30-23,15.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst men inleds med en provanställning på 6 månader.
Tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag. För att DU ska komma vidare i rekryteringsprocessen så är det viktigt att du fullföljer alla steg. Även videofrågorna. CV och personligt brev ber vi om i steg två om man gått vidare Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Traktören i Umeå AB
(org.nr 556093-2054) Arbetsplats
ICA Maxi Umeå (Traktören i Umeå AB) Jobbnummer
