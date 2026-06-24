Butiksmedarbetare kundservice
Biltema Sweden AB / Butikssäljarjobb / Falköping Visa alla butikssäljarjobb i Falköping
2026-06-24
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Biltema erbjuder idag ett brett sortiment för hela familjen inom områdena Bil/MC, Båt, Fritid, Hem, Kontor/teknik, Bygg, Bilvård och Verktyg. Totalt marknadsför Biltema mer än 19 000 artiklar. Vår vision är att underlätta ekonomiskt för människor att ha bil, båt, bostad, verktyg samt fritidsartiklar av hög kvalitet och därigenom skapa en rikare fritid för alla. Biltema har idag totalt 172 varuhus i Sverige, Norge, Danmark och Finland varav 64 varuhus finns i Sverige. Biltema är ett starkt varumärke i en spännande expansion, som de närmsta åren kommer öppna ett 50-tal nya varuhus i Norden.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-24Om tjänsten
Som butiksmedarbetare/kundservice på Biltema spelar du en central roll i att skapa en positiv och professionell kundupplevelse i varuhuset. Tillsammans med dina kollegor säkerställer du att varje kund bemöts med engagemang, kunnighet och god service. Ditt arbete är varierat och innefattar bland annat att ge rådgivning, hantera reklamationer och samarbeta med övriga avdelningar för att skapa ett effektivt och kundfokuserat varuhus.
Förutom arbetsuppgifterna som är specifika för kundservice, är du delaktig i den dagliga driften av varuhuset. Tillsammans med teamet ser du till att hyllorna är påfyllda, kassan bemannad och att butiken alltid är försäljningsklar. Varje dag strävar ni efter att ge kunderna ett bemötande i toppklass.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Sysselsättningen är 20 timmar/veckan.
Om dig
Kundens tid är värdefull och som medarbetare hos Biltema måste du kunna lyssna, förstå och läsa av kundens behov. Vi söker därför dig som är en utpräglad servicemänniska och som har kunden i fokus. Du gillar ett högt arbetstempo där du ständigt ställs inför nya utmaningar. Som person tycker du om att ta tag i saker, ser vad som behöver göras och vill ha ordning och reda runt omkring dig. Det kommer läggas stor vikt vid personlig lämplighet då du bland annat måste vara kommunikativ både på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet från detaljhandeln och då gärna inom butiksarbete med kassaarbete alternativt restaurangbranschen. För att snabbt komma in i rollen ser vi gärna ett brinnande intresse för vårt sortiment och våra produktområden.
Givetvis delar du Biltemas värderingar Enkelhet, Sparsamhet, Handlingskraft, Ordning & Reda samt Flexibilitet.
Om rekryteringsprocessen
För att säkerställa hög kvalitet på vår rekryteringsprocess genomför vi referenstagning, kreditupplysning och bakgrundskontroller.
Observera att vi inte tar emot ansökan via post eller e-post. Välkommen att ladda upp ditt CV samt Personliga brev på Biltemas hemsida. Urval kommer att ske löpande och anställning kan därför ske innan annonsens eventuella slutdatum. Vänta därför inte för länge med att registrera din ansökan.
Biltema har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Löneform: Timlön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Schema. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C11590". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Biltema Sweden AB
(org.nr 556297-3320)
Ållebergs center (visa karta
)
521 40 FALKÖPING Arbetsplats
Biltema Falköping Kontakt
Varuhuschef
Anders Mörk manager.falkoping@biltema.com Jobbnummer
9977345