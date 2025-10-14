Butiksmedarbetare Konradssons Kakel Malmö deltid
Konradssons Kakel är en av Sveriges största leverantörer av kakel och klinker. Utmärkande för Konradssons är känslan för kvalitet och service, samt dess breda och djupa sortiment. Medarbetarna har ett genuint intresse av kakel och klinker, inredning, service och kvalitet. På Konradssons i Malmö finns ett brett sortiment och en av Malmös fräschaste bad- och kakelutställningar. Det är ett härligt arbetslag på plats som drivs av att ge bästa service till sina kunder!
Du kan läsa mer om dem här!
Din roll
Konradssons Kakel söker nu en butiksäljare på deltid till sitt team i Malmö. I din roll kommer du att erbjuda högkvalitativ kundservice och fungera som experten inom kakel och klinker, från att bistå med färgval till materialrekommendationer. Konradssons Kakel fungerar även som återförsäljare för ledande leverantörer inom badrumsutrustning och badrumsinredning.
Det ingår även att hjälpa kunder över telefon och mejl samt via inbokade möten för rådgivning. I det dagliga arbetet hjälps ni åt att se till att det är snyggt i butiken.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Bidra med god kundservice
Sköta den dagliga verksamheten
Ge råd om klinker, kakel och badrumsinredningProfil
Vi lägger främst vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekryteringsprocess och söker dig som är lyhörd, serviceinriktad och lösningsorienterad. Du behöver vara student för denna roll och gärna ha 2 år kvar på dina studier samt vara flytande i svenska och engelska. Har du tidigare arbetat med kundkontakt och i butik är det meriterande, samt om du har truckkörkort.
Start: Omgående efter överenskommelse
Omfattning: Konradssons har ett större behov av bemanning på måndagar, onsdagar och torsdagar, framför allt under eftermiddagarna. Du kommer även att arbeta varannan lördag. Arbetet omfattar även vissa helgdagar, såsom jul och påsk, och vi ser gärna att du är tillgänglig på heltid under sommaren.
Rekryteringsprocessen
I denna rekryteringsprocess samarbetar Konradssons Kakel med konsult- och rekryteringsföretaget Clevry. Vi på Clevry ser att soft skills är minst lika viktiga som hard skills. I denna rekrytering kommer du därför, när du har ansökt, få tillgång till ett självskattningstest. Det tar cirka 20 minuter att genomföra testet, därefter kommer du få en feedback-rapport mailad till dig som belyser dina soft skills. Vid en eventuell intervju med Clevry kommer svaren gås igenom mer ingående.
Håll utkik i din inbox! Där finner du länk till frågeformuläret.
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Har du några frågor om tjänsten eller processen, vänligen kontakta oss på linnea.tylenius@clevry.com
. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
