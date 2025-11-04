Butiksmedarbetare i Borås - Extrajobb
Svenska Storesupport Bemanning AB / Butikssäljarjobb / Borås Visa alla butikssäljarjobb i Borås
2025-11-04
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Storesupport Bemanning AB i Borås
, Ulricehamn
, Alingsås
, Tranemo
, Ale
eller i hela Sverige
Just nu har du chansen att bli en del av vårt härliga team på Storesupport by Job&Talent! Vi söker vi dig som är positiv, engagerad och redo att hoppa in där det behövs - både vid akuta behov och planerade uppdrag. Perfekt att kombinera med till exempel studier, eget företag eller annat jobb!
Om tjänstenSom ambulerande butikskonsult får du ett varierande arbete där du arbetar i olika butiker runt om i Borås. Det blir allt från kassaarbete till varuplock - och ibland ett extra handtag på andra avdelningar. En perfekt chans att samla värdefull erfarenhet och få in en fot i dagligvaruhandeln!
Vem är du?Du har gärna jobbat i butik tidigare. Kanske på ICA, Coop eller Willys? Oavsett var, så vet du hur man plockar varor snabbt och sitter i kassan med ett leende. Du har ett genuint intresse för service och trivs med att hjälpa andra - både kunder och kollegor.
När du arbetar ute hos våra kunder finner du dig snabbt i din roll och agerar professionellt enligt vår standard. För dig kommer service naturligt och du förstår att kunderna är de viktigaste personerna i butiken och visar det genom att bemöta dem på ett professionellt sätt.
Anställningsform Du lägger dig tillgänglig vecka för vecka så det passar dig perfekt som studerar eller arbetar vid sidan om. Vi ser att du kan arbeta ca. 2 vardagar i veckan.
Du kommer att ingå i vår pool i Borås. Resor upp till 7,5 mil kan förekomma.
Vi söker dig som har En huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, studier eller ett annat jobb En vilja att ge det lilla extra i butiksmiljö
Körkort och tillgång till bil är meriterande
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Om Storesupport by Job&Talent
Storesupport by Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport, ombyggnation och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat. Vi värdesätter mångfald och välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv. Publiceringsdatum2025-11-04Så ansöker du
Bli en del av vårt team och sök tjänsten redan idag. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Vi kan tyvärr inte hantera ansökningar via mejl, vänligen sök via vårt ansökningsformulär nedan.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Storesupport Bemanning AB
(org.nr 556655-9422), http://storesupport.se/ Arbetsplats
Storesupport Kontakt
Erik erik.benjaminsson@jobandtalent.com Jobbnummer
9588650