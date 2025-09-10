Butiksmedarbetare Frukt&Grönt - Deltid
Matmarknaden i Arenastaden AB / Butikssäljarjobb / Solna Visa alla butikssäljarjobb i Solna
2025-09-10
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Matmarknaden i Arenastaden AB i Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Älskar du att arbeta i en fartfylld miljö där kundservice står i fokus?
Om Tjänsten
Som medarbetare på vår frukt- och gröntavdelning blir du en viktig del av teamet som säkerställer att våra kunder möts av en inspirerande och välfylld avdelning. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Varuplock
• Stort fokus på kvalitet, ordning och reda.
• Arbete i ett högt tempo för att hålla avdelningen på topp.
• Ge kunderna service i världsklass och bidra till att de får en positiv upplevelse.
• Kassaarbete.
Vem söker vi?
• Du har fyllt 18 år.
• Har tidigare erfarenhet av arbete i butik (ICA, Hemköp, Willys, Coop), gärna inom frukt och grönt.
• Trivs med fysiskt arbete och klarar av tunga lyft.
• Har ett öga för detaljer och vill skapa en inbjudande avdelning för våra kunder.
• Är serviceinriktad och sätter kunden i första rummet.
• Är driven och ansvarstagande.Publiceringsdatum2025-09-10Tjänstens omfattning och tillträde
Tjänsten omfattar 7,30h/v med arbete varannan helg.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att bli en del av en arbetsplats där vi alltid strävar efter att utveckla våra medarbetare. Har du potential och viljan att ta nästa steg finns det stora chanser till vidareutveckling och karriärmöjligheter inom ICA.
Vi erbjuder en rolig och stimulerande arbetsplats med fantastiska kollegor där du får möjlighet att arbeta i en spännande miljö nära våra kunder. Är du intresserad av att jobba tillsammans med oss? Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen då vi gör löpande urval. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Matmarknaden i Arenastaden AB
(org.nr 556975-3865) Arbetsplats
ICA Kvantum Mall of Scandinavia (Matmarknaden i Arenastaden AB) Jobbnummer
9501099