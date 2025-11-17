Butiksmedarbetare Elon Strängnäs
Peltom White AB / Butikssäljarjobb / Strängnäs Visa alla butikssäljarjobb i Strängnäs
2025-11-17
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Peltom White AB i Strängnäs
Är du en kundfokuserad, relationsskapande och professionell person som drivs av att få jobba med människor?
Trivs du dessutom i en roll där arbetsuppgifterna ställer höga krav på dig och där du får ta eget ansvar?
Då kan jobbet som butiksmedarbetare hos oss vara det du är ute efter!
Sök jobbet idag och bli en del av vårt team!Publiceringsdatum2025-11-17Dina arbetsuppgifter
Den här rollen är såväl bred som omväxlande.
Du kommer huvudsakligen att svara på frågor och hjälpa kunder att hitta rätt produkt för rätt ändamål i butiken och stå i kassan.
Utöver det kommer du att hjälpa till att hålla rent och snyggt i butiken, informera kunder om produkter.
Dina framtida kollegor är ett sammansvetsat och härligt gäng som hjälper och stöttar varandra i det dagliga arbetet.
Som butiksmedarbetare kommer du även att
Öppna och stänga butiken
Ta emot leveranser och hålla ordning på lagret
Utforma skyltning
Packa upp varor
Leverera ut varor till kund
Den vi söker
I den här rollen lägger vi stor vikt vid din personlighet och söker därför dig som är prestigelös, trevlig och engagerad. För att lyckas med arbetet krävs också att du är kundfokuserad i ditt sätt att jobba. Om du dessutom är intresserad av människor kommer du att passa perfekt för detta jobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
E-post: foretag@hushallsgruppen.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butiksmedarbetare ELON". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peltom White AB
(org.nr 556466-3457)
Solberga Handelsväg (visa karta
)
645 47 STRÄNGNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9609038