Butiksmedarbetare deltid
2025-12-09
Vi söker nya medarbetare! Ica Nära Jägaren är en butik i utkanten av Lund med kundservice i fokus.
Att arbeta hos oss ger dig ett varierat arbete där samarbetet med dina medarbetare är nyckeln till framgång, samtidigt som du får möjlighet att göra skillnad för våra kunder varje dag.
Vårt mål är att alla ska kunna så mycket som möjligt i butiken för att skapa trygghet och framåtanda i teamet. För dig som vill utvecklas inom yrket finns alla möjligheter till vidareutbildning i ICAs breda utvecklingsprogram.
Vi söker dig som trivs med att arbeta i en fartfylld miljö, är noggrann och har en god samarbetsförmåga. Du är nyfiken och öppen samt gillar att träffa nya människor. Du strävar efter att alltid ge det lilla extra i mötet med kunder och du har intresse och kunskap om mat och sortimentet i butiken. Du kan arbeta oregelbundna tider såsom dag, kväll och helg.
Det viktigaste för oss är att du har en positiv inställning, gillar att ge riktigt bra service, har bra arbetsmoral, tar eget ansvar och är bekväm med att jobba i ett högt arbetstempo.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tidigare erfarenhet från ICA-butik är meriterande men inte avgörande, däremot ser vi att du vill lära dig och alltid gör ditt yttersta på jobbet.
Ditt arbete består av allmän butiksdrift, kassa, spel och post. Tjänsten är på 20 timmar/v och innebär arbete under dagtid, kvällar och helger. Lön enligt avtal, du behöver vara minst 18 år.
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan ( cv och personligt brev) via mail!
Vi hanterar endast kompletta ansökningar till angiven mailadress; my.sjostedt@nara.ica.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
E-post: my.sjostedt@nara.ica.se
Detta är ett deltidsjobb.
Nöbbelövs torg 9
226 52 LUND
Ica Nära Jägaren
