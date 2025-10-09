Butiksmedarbetare Café
Biltema erbjuder idag ett brett sortiment för hela familjen inom områdena Bil/MC, Båt, Fritid, Hem, Kontor/teknik, Bygg, Bilvård och Verktyg. Totalt marknadsför Biltema mer än 19 000 artiklar. Vår vision är att underlätta ekonomiskt för människor att ha bil, båt, bostad, verktyg samt fritidsartiklar av hög kvalitet och därigenom skapa en rikare fritid för alla. Biltema har idag totalt 168 varuhus i Sverige, Norge, Danmark och Finland varav 63 varuhus finns i Sverige. Biltema är ett starkt varumärke i en spännande expansion, som de närmsta åren kommer öppna ett 50-tal nya varuhus i Norden. Publiceringsdatum2025-10-09Om tjänsten
Som butiksmedarbetare i vårt café är du en viktig del av kundupplevelsen. Du arbetar med försäljning, tar emot leveranser från leverantörer och säkerställer att caféet alltid är rent, trivsamt och välfyllt. Du bemöter varje kund med ett leende och arbetar tillsammans med dina kollegor i ett högt tempo - arbetsdagarna är varierade och fyllda av energi.
Utöver caféarbetet kommer du att delta i det dagliga arbetet i varuhuset. Tillsammans med teamet ser du till att butiken alltid är redo för försäljning och att varje kund får förstklassig service.
Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete i ett växande företag där du får möjlighet att utvecklas och växa tillsammans med oss!
Om dig
Vi söker dig som har ett genuint intresse för caféverksamhet. Du trivs när tempot är högt och möter varje arbetsdag med energi, glädje och initiativförmåga. Du är inte rädd för att tänka nytt och bidra med egna idéer.
Du är en serviceinriktad person som alltid har kunden i fokus. Du gillar att anta nya utmaningar och har lätt för att både lära dig nya saker och dela med dig av dina kunskaper. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete i café och är bekväm med de arbetsuppgifter som förekommer där. Om du dessutom uppskattar struktur och ordning kommer du att passa perfekt hos oss.
Naturligtvis delar du Biltemas värderingar: Enkelhet, Sparsamhet, Handlingskraft, Ordning och Reda samt Flexibilitet.
Sista dag att ansöka är 2025.10.23
Arbetsplats/placering: Biltema Uddevalla
Anställningsform: Särskild visstidsanställning
Sysselsättningsgrad: Deltid, 30h/v
Lön: Enligt avtal
Arbetstider: Varierar och innefattar kvällar och helger
Frågor kring tjänsten: Stf varuhuschef, Jenny Jansson, sales.uddevalla@biltema.com
För att säkerställa hög kvalitet på vår rekryteringsprocess genomför vi referenstagning, kreditupplysning och bakgrundskontroller.
Observera att vi inte tar emot ansökan via post eller e-post. Välkommen att ladda upp ditt CV samt Personliga brev på Biltemas hemsida. Urval kommer att ske löpande och anställning kan därför ske innan annonsens eventuella slutdatum. Vänta därför inte för länge med att registrera din ansökan.
Biltema har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
