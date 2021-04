Butiksmedarbetare / Café - extra- och sommarjobb - Biltema Sweden AB - Säljarjobb i Karlskoga

Biltema Sweden AB / Säljarjobb / Karlskoga2021-04-12Biltema erbjuder idag ett brett sortiment för hela familjen inom områdena Bil/MC, Båt, Fritid, Hem, Kontor/teknik, Bygg, Bilvård och Verktyg. Totalt marknadsför Biltema mer än 19 000 artiklar. Vår vision är att underlätta ekonomiskt för människor att ha bil, båt, bostad, verktyg samt fritidsartiklar av hög kvalitet och därigenom skapa en rikare fritid för alla. Biltema har idag totalt 148 varuhus i Sverige, Norge, Danmark och Finland varav 55 varuhus finns i Sverige. Biltema är ett starkt varumärke i en spännande expansion, som de närmsta åren kommer öppna ett 50-tal nya varuhus i Norden.2021-04-12Som Butiksmedarbetare på Biltema är du en viktig del av kundernas upplevelse i varuhuset. Tillsammans med dina kollegor säkerställer du att kunderna får bästa tänkbara service. Som medarbetare i vårt café trivs du i ett högt arbetstempo med många kundmöten då vårt café är ett uppskattat vattenhål för våra kunder. Här krävs det att du kan hålla god service även under högt tempo samt hålla ordning och reda för att hinna med alla moment.Du ansvarar för en mängd olika uppgifter, allt från att baka till att beställa varor från olika leverantörer och därmed ser du till att du alltid ligger steget före i din planering och arbetar ständigt för en bra kundupplevelse. Arbetsuppgifterna varierar från dag till dag.Utöver de uppgifter som är specifika för tjänsten kommer du att arbeta tillsammans med dina kollegor i den dagliga driften av varuhuset. Tillsammans ser ni till att varuhuset alltid är redo för försäljning och att alla kunder får bästa tänkbara service.Vi erbjuder ett utmanande arbete i ett expanderande företag med stora utvecklingsmöjligheter!Om Dig:Du som söker har en genuin känsla för service och har alltid kunden i fokus. Du är initiativtagande, flexibel och du gillar ett högt arbetstempo och lägger i en extra växel när det behövs. Du är driven, positiv och ser det som en självklarhet att hålla ordning runt omkring dig samt att hjälpa dina kollegor där det behövs.Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet från detaljhandeln eller dagligvaruhandeln och det är meriterande om du har erfarenhet från caféarbete. Då arbetstiderna varierar lägger vi stor vikt på din flexibiltet och det är därför svårt att kombinera denna tjänst med tex. studier.Givetvis delar du Biltemas värderingar Enkelhet, Sparsamhet, Handlingskraft, Ordning och Reda samt Flexibilitet.Sista dag att ansöka är 2021.04.30Arbetsplats/placering: Biltema KarlskogaAnställningsform: Visstid ca 20h/veckan under sommarenLön: Enligt avtalArbetstider: Arbetstiderna varierar men främst kvällar och helgerFrågor kring tjänsten kontakta: Varuhuschef Biltema Karlskoga, Jenny Nilsson, manager.karlskoga@biltema.com Observera att vi inte tar emot ansökan via post eller mail. Välkommen att ladda upp ditt CV samt Personliga brev på Biltemas hemsida. Urval kommer att ske löpande och anställning kan därför ske innan annonsens eventuella slutdatum. Vänta därför inte för länge med att registrera din ansökan.Biltema har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.Varaktighet, arbetstidVarierande arbetstid VisstidEnligt avtalSista dag att ansöka är 2021-04-30Biltema Sweden AB5686171