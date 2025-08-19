Butiksmedarbetare Byggmax Nynäshamn, 13%
2025-08-19
Vill du hjälpa människor förverkliga sina drömmar? Byggmax affärsidé är att sälja byggmaterial av hög kvalitet till lägsta möjliga pris för att på så vis ge människor råd och möjlighet att förverkliga sina byggdrömmar. Vi erbjuder dig en möjlighet att bidra på vår resa mot att bli världens bästa byggvaruhandel!
Alla medarbetare utför samtliga arbetsuppgifter på våra anläggningar, vilket gör arbetet väldigt roligt och varierande. En arbetsdag kan bland annat innehålla kundservice, prismärkning, inventering, samt mottagande och uppackning av varor. Du kommer arbeta i en snabbrörlig och föränderlig organisation med trevliga kollegor och en stark företagskultur!
På Byggmax jobbar vi med friskvård och för att ha en god balans i livet. Vi hittar på roliga teamaktiviteter ihop för att stärka gruppen och hos oss finns det alltid möjlighet för utveckling.
Som butikssäljare är dina viktigaste uppgifter att:
- Arbeta aktivt med kundbemötandet - vi vill ge alla kunder en förstklassig service.
- Sälja högkvalitativa byggvaror till marknadens bästa pris.
- Hålla ordning och reda i lokalerna och se till att hyllorna alltid är välfyllda.
- Plocka virke, inventera, hantera inleveranser och prismärka varor för att säkerställa att kundens upplevelse blir positiv
- Hjälpa till att mäta och räkna kundernas varor
- Ha ett intresse av renovering och bygg, detaljhandel och kundbemötande
- Drivs av försäljning och att överträffa kundens förväntningar
- B-Körkort
- Kunna räkna och mäta kundernas varor obehindrat
- Har goda kunskaper i svenska och kan göra sig förstådd på engelska
- Tillgänglig att arbeta under anläggningens öppettider
- Kan stå för och arbeta efter våra värderingar
Önskvärda personliga egenskaper:
- Serviceinriktad - har en vilja att arbeta med service och brinner för att arbeta med försäljning
- Snabb, effektiv, lyhörd, flexibel - egenskaper som kan ge en god kundupplevelse
- Ansvarstagande - för egen utveckling och för anläggningens framgång - inställningen laget före jaget
- Har driv och engagemang för anläggningen
- Kan arbeta självständigt och är självgående
- Är van att ta egna initiativ och ser vad som behöver göras
- Nyfiken på att lära sig nya sakerÖvrig information
- Erfarenhet av bygg, detaljhandel och kundbemötande är meriterande
- Truckvana är meriterande
- Truckutbildning och körtillstånd ges internt på anläggningen
Arbetstider:
- Enligt anläggningens öppettider, inklusive tidig morgon, kvällar och helger.
- Tjänsten är med start från
Byggmax präglas av en stark företagskultur där respekt och trivsel på jobbet är viktiga ingredienser och där varje individ förväntas bidra. Vi värdesätter dina personliga egenskaper framför erfarenhet och ser gärna att du är snabb, effektiv och lyhörd på samma gång - egenskaper som kan ge en god kundupplevelse. Det du inte redan har kunskap kring, har vi utbildningar för. Vi har en väldigt stark företagskultur med mycket glädje och starkt samarbete i grunden och vi söker dig som vill vara en del av detta. För att matcha oss är du redo att ta ansvar för både din utveckling och för anläggningens framgång, med inställningen laget före jaget.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla sökande, vår rekryteringsprocess är därför byggd för att ge oss en objektivitet. Känner du att detta är rätt utmaning för dig? Tveka inte att ansöka om tjänsten! Urvalet sker löpande, skicka därför din ansökan redan idag.
Alla hemmasnickare ska kunna förverkliga sina byggdrömmar, det tycker i alla fall vi på Byggmax. Oavsett om det handlar om inomhus-, utomhus- eller trädgårdsprojekt. Därför jobbar alla Byggmaxare mot samma mål: att ge dessa hemmasnickare både råd och möjlighet till det!
Byggmax har totalt över 190 butiker fördelat i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Utöver de fysiska butikerna finns även en ständigt växande e-handel. Sedan starten 1993 har Byggmax haft som affärsidé att vara det bästa och billigaste alternativet för hobbysnickare och proffs som vill köpa byggmaterial av bra kvalitet. Vi har gått från att vara en ettrig uppstickare till att bli en av Sveriges största byggmaterialkedjor. Med hjälp av ständiga förbättringar, löpande effektiviseringar och en förändringsbenägen företagskultur har bolaget blivit ett av branschens lönsammaste. I koncernen Byggmax Group ingår även Skånska Byggvaror, Buildor, Right Price Tiles och Næstved Lavpristræ.
