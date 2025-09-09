Butiksmedarbetare/Butiksbiträde
Mhryn Inc AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2025-09-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Mhryn Inc AB i Stockholm
MHRYN INC AB är ett postombud som erbjuder snabba, säkra och vänliga post- och paketlösningar i Stockholm. Vi värdesätter god service, effektivitet och en positiv arbetsmiljö där kunderna känner sig välkomna.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Hjälpa kunder vid inlämning och uthämtning av post och paket
Kassahantering och betalningar
Påfyllning av produkter/omsättning av varor och exponering
Överensstämmelse med rutiner för posthantering och säkerhet
Städa och hålla butiken ordning och säker arbetsmiljö
Hantera enklare reklamationer/återlämningar vid behovKvalifikationer
God servicekänsla och positiv attityd
Noggrann, pålitlig och ansvarstagande
Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team
Grundläggande datorvana och kassahantering
Svenska i tal och skrift; gärna engelska
Erfarenhet från detaljhandel, logistik eller postbranschen ses som meriterande
Vi erbjuder
Anställningstyp: Heltid
Lön enligt kollektivavtal/överenskommelse
Konkurrenskraftig lön och bra arbetsvillkor
Goda möjligheter till utveckling och utbildning
Trevlig arbetsmiljö och kompetent team Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: mhryn.inc.ab@mail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mhryn Inc AB
(org.nr 559118-1556)
Hantverkargatan 40, (visa karta
)
112 21 STOCKHOLM Jobbnummer
9500924