Butiksmedarbetare/Butiksbiträde

Mhryn Inc AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2025-09-09


MHRYN INC AB är ett postombud som erbjuder snabba, säkra och vänliga post- och paketlösningar i Stockholm. Vi värdesätter god service, effektivitet och en positiv arbetsmiljö där kunderna känner sig välkomna.

Publiceringsdatum
2025-09-09

Arbetsuppgifter
Hjälpa kunder vid inlämning och uthämtning av post och paket
Kassahantering och betalningar
Påfyllning av produkter/omsättning av varor och exponering
Överensstämmelse med rutiner för posthantering och säkerhet
Städa och hålla butiken ordning och säker arbetsmiljö
Hantera enklare reklamationer/återlämningar vid behov

Kvalifikationer
God servicekänsla och positiv attityd
Noggrann, pålitlig och ansvarstagande
Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team
Grundläggande datorvana och kassahantering
Svenska i tal och skrift; gärna engelska
Erfarenhet från detaljhandel, logistik eller postbranschen ses som meriterande

Vi erbjuder
Anställningstyp: Heltid
Lön enligt kollektivavtal/överenskommelse
Konkurrenskraftig lön och bra arbetsvillkor
Goda möjligheter till utveckling och utbildning
Trevlig arbetsmiljö och kompetent team

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: mhryn.inc.ab@mail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mhryn Inc AB (org.nr 559118-1556)
Hantverkargatan 40, (visa karta)
112 21  STOCKHOLM

Jobbnummer
9500924

