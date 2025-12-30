Butiksmedarbetare 70-90 % Föräldravikariat
2025-12-30
Åstorp
Bjuv
Perstorp
Örkelljunga
Vi söker nu en positiv och serviceinriktad butiksmedarbetare till vår butik i Ljungbyhed för ett föräldravikariat på minst 1 år, med en sysselsättningsgrad på 60-80 %.
Tjänsten är i huvudsak förlagd till vår butik i Ljungbyhed, men arbete i vår butik i Tyringe kan förekomma vid behov.Publiceringsdatum2025-12-30Om tjänsten
Arbetet består i huvudsak av kassaarbete. Vi är spel- och postombud, vilket innebär att dessa arbetsuppgifter ingår i tjänsten. Utöver detta arbetar du med:
Kundservice
Påfyllning av varor
Städning och att hålla god ordning i butiken
Vi söker dig som
Är positiv, serviceinriktad och hjälpsam
Är strukturerad och noggrann
Trivs med kundkontakt och butiksarbete
Kan arbeta både självständigt och i team
Erfarenhet av kassaarbete samt spel- och posthantering och/eller intresse inom färg, trädgård, djur, el eller VVS är meriterande.
Arbetstider
Våra öppettider är:
Måndag-fredag: 9.00-18.00
Lördagar: 9.00-13.00
Tjänsten innebär främst stängningspass.
Om LT Lantmän
LT Lantmän är ett lokalt förankrat företag med butiker i Ljungbyhed och Tyringe. I Ljungbyhed har vi även en foderanläggning där vi producerar och säckar vårt eget foder.
Utöver butiksverksamheten äger och driver LT Lantmän även en biltvätt i Tyringe samt en hyresfastighet i Ljungbyhed.
Vi erbjuder ett brett sortiment inom lantbruk, trädgård, färg, djur, bygg, el och VVS och lägger stor vikt vid service, kvalitet och lokal närvaro.
Hos oss står service, kunskap och närhet till kunden i fokus.
Övrigt
Föräldravikariat på minst 1 år
Sysselsättningsgrad: 60-80 % Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
Ansökan kan lämnas i butiken
E-post: jeanette@ltlantman.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare LT Lantmannafören ekonomisk fören
, https://ltlantman.se/
Storgatan 4 (visa karta
)
264 52 LJUNGBYHED Arbetsplats
LT Lantmannafören ek fören Kontakt
Butikschef
Jeanette Premholt jeanette@lantman.se 043529455 Jobbnummer
9666398