Butiksmedarbetare

Mariestads Ekumeniska Råd / Butikssäljarjobb / Mariestad
2026-02-18


Om dig/Kvalifikationer: Vi söker dig som helst har butiks- och kassavana, är serviceinriktad, stresstålig och duktig på kundbemötande.
Du bör vara flexibel, energisk och trivas med ett varierat arbete. Tunga lyft förekommer.
Du är över 18 år.
Arbetsuppgifter:
Kassapersonal
Vi söker kassapersonal vars huvudsakliga arbetsuppgift är att bemanna kassan under våra öppettider. Utöver kassaarbete ingår hantering, sortering, rengöring och förflyttning av inkommande varor under tiden då butiken är stängd eller när behov uppstår.
Personal till Intag, Lastbil och Möbler
Arbetsuppgifterna omfattar att ta emot och hantera skänkta varor under våra öppettider samt att vid behov bistå på möbelavdelningen. I tjänsten ingår även att bemanna vår lastbil när butiken är stängd för hämtning och leverans av varor vilket innebär att tjänsten kräver B-körkort.
Ange i ansökan vilken tjänst du söker.
Tjänsternas omfattning 75%.
Om oss: Kyrkornas secondhandbutik drivs av Mariestads Ekumeniska Råd /dvs Equmeniakyrkan, Korskyrkan, Pingstkyrkan och Svenska kyrkan i Mariestad). Syftet med butiken är att bedriva försäljning av skänkta varor och använda butikens överskott till humanitära hjälpinsatser.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: info@kyrkornas.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Mariestads Ekumeniska Råd
Stockholmsvägen 28 (visa karta)
542 39  MARIESTAD

Arbetsplats
Kyrkornas Secondhandbutik i Mariestad

Kontakt
Föreståndare
Tobias Nyberg
info@kyrkornas.se
0760057157

Jobbnummer
9750982

